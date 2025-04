Totô de Babalong estrela o álbum Pescoço Salgado na Infinu

Totô de Babalong sobe ao palco da Infinu neste sábado (12/04), em Brasília, com o show do seu mais recente trabalho, Pescoço Salgado (2024). Conhecido pelo estilo irreverente e pela agilidade com que transita entre ritmos latinos, o baiano retorna à capital — onde viveu por 10 anos — em apresentação marcada pela diversidade sonora e estética provocadora.

Com forte presença nas playlists de fãs de brega e da nova MPB, Babalong ganhou destaque nacional com o single Caipirinha de Milão (2022), que acumula milhões de reproduções nas plataformas de streaming. Os portões da casa de shows abrem às 18h para aqueles que não perdem por esperar para ficar as pingas com Totô, e os ingressos estão à venda pelo Shotgun, com preços a partir de R$ 40.

A trajetória de Totô é marcada por experimentações culturais. Durante o período em que viveu na China, tentou se sustentar com aulas de inglês, mas foi a criação de uma marca de roupas que consolidou sua identidade artística. O nome Babalong une Ba — referência tanto à Bahia quanto ao Brasil — e long, palavra que significa "dragão" em inglês. A grife ganhou visibilidade ao ser usada por artistas como Anitta e Ludmilla.

Heitor, nome de batismo do artista, leva aos palcos uma proposta estética alinhada ao movimento queer. Em entrevista, destaca seu compromisso com a representatividade e com a construção de uma imagem que desafia padrões. " Eu acredito sim que isso gere resistência — se refere a adesão do público em fator a proposta estética que adota. Ver pessoas trans, beijos gays ainda é afrontoso para muita gente. Vejo nos comentários nas redes, mas vida que segue", afirma.

Serviço:



Show - Totô de Babalong canta Pescoço Suado

Sábado (12/04), a partir das 18h

Infinu Comunidade Criativa - CRS 506 Bloco A Loja 67

Ingressos disponíveis no Sympla