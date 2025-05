Renata Pinheiro, diretora de Lispectorante, conta sobre o processo de produção do longa

A diretora Renata Pinheiro conta que o longa Lispectorante nasceu por meio da personagem Glória, mulher de 60 anos, em crise, e que retorna ao bairro da Boa Vista, em Recife, onde nasceu. "Um dia a gente percebeu que a casa que a Clarice Lispector passou a infância era lá também, e estava completamente abandonada. Então, a gente tinha uma personagem que, como o ambiente, estava em decadência. O filme surge de uma vontade de me aproximar do passado da escritora", explica a diretora.

Leia também: Karatê Kid volta às telonas com um novo filme, mas uma velha história

A escolha de Marcélia Cartaxo para a protagonista foi sugestão de Sérgio Oliveira, um dos roteiristas, uma vez que a atriz se destacou em A hora da estrela. Renata fala do privilégio de contar com Cartaxo: "Eu me sinto agraciada pela oportunidade: ela já é uma especialista, uma pioneira, no mundo da autora. Foi uma experiência vital para minha carreira, nós damos a uma mulher de 60 anos o direito de se reinventar, de viver, de se apaixonar e de sentir prazer".

Leia também: Funn Festival tem início com show de Belo, Péricles e Pixote

O risco da narrativa foi almejado. "Acho que é isso que o cinema precisa hoje em dia: de tramas originais, de pessoas que têm coragem de fazer algo diferente do que está sendo entregue pelos grandes estúdios. Podemos apostar no caminho do sonho e da esperança. Se o homem não imagina coisas e não consome arte, a humanidade adoece", finaliza.

Leia também: O fim de semana delas: confira um roteiro gastronômico para celebrar as mães

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*