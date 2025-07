Boa gastronomia e espaço de lazer para curtir a refeição em família

Ancho do Caminito Parrilla é servido com quatro acompanhamentos - (crédito: Mariana Reginato)

Com o fim do recesso escolar se aproximando, as famílias aproveitam o tempo livre juntos para momentos de lazer e convivência fora de casa, sem abrir mão do conforto e da boa gastronomia. Restaurantes com pratos para compartilhar, opções feitas especialmente para as crianças e brinquedotecas se tornam preferência dos brasilienses durante o mês de julho.

“Casais com crianças costumam priorizar espaços que combinem boa comida com estrutura para os pequenos, como brinquedoteca segura, monitora, cardápio infantil e flexibilidade no atendimento. Esse cuidado garante uma experiência completa para toda a família, transformando a refeição em um momento agradável e tranquilo”, observa Oswaldo Scafuto, proprietário do Santé Lago.

Jucelia Picussa explica que o Dona Jú é mais que um restaurante, é uma casa de família. “Nós misturamos família, amigos e momentos especiais. Aqui, a comida é farta, simples e feita com carinho — um cuidado que se nota no atendimento e no ambiente. Nossas famílias já se tornaram amigas da casa, e vivemos sob o lema: ‘cada informação importa’’, destaca a proprietária.

“Tratamos como família todos os nossos colaboradores e clientes”, declara o gerente da unidade da Asa Sul do Caminito Parrilla. “Trazemos esse sentimento, deixamos claro aos nossos clientes que eles podem contar com um bom atendimento, com uma comida de qualidade e fazemos com que eles se sintam amados e confortáveis. Isso agrega aos nossos valores de deixá-los felizes, de aproveitar sorrisos e de deixar o dia deles melhor”, completa.

Sabor argentino

Com quatro unidades espalhadas pela cidade, o Caminito traz para Brasília a cultura da parrilla argentina, um preparo especial da carne em uma grelha com fogo aberto. Criada pelos amigos Vinícius Telles, Rafael Lago, Renato Muniz e Thiago Muniz, o restaurante foi inspirado na rua homônima da cidade de La Boca, na Argentina. A arquitetura e paleta de cores vibrantes se transportaram para a capital em um ambiente colorido, com atendimento atencioso e comida bem preparada. A brinquedoteca custa R$ 25 por criança, mas caso sejam de irmãos, a segunda criança tem um desconto de 50%.

Para o almoço em família, Renan Silva Melo, gerente da unidade da Asa Sul, recomenda o Ancho Black (R$ 319,90). Carro-chefe da casa, o prato oferece 750g de proteína e quatro acompanhamentos. “Eu sugiro para qualquer família o ancho ao ponto, claro, com arroz caminito, farofa de ovos, batata frita e salada juliene”, ressalta Renan. O vinho da casa Caminito malbec (R$ 99,90), produzido na região de Mendoza, possui bons taninos e combina muito bem com o prato. Para os que não consomem bebida alcoólica, ele recomenda os sucos naturais, com destaque para o de maracujá e laranja.

À beira lago

Localizado no Pontão do Lago Sul, o restaurante Sallva, comandado pela chef Fabiana Pinheiro, preza por ingredientes orgânicos e comércio sustentável. “Nos preocupamos com nossos clientes e também com nossos colaboradores; queremos que nossos funcionários vivam bem, que sejam felizes e que conheçam os nossos produtos e divulguem a nossa história”, destaca a chef, que está sempre em busca de inovações para a casa.

Para compartilhar com a família, a chef sugere os pastéis de camarão (R$ 85) de entrada, porção com oito unidades. De prato principal,o restaurante traz duas opções que servem de 4 a 5 pessoas. A primeira opção é o Reale Angus (R$ 470), carne bovina marinada por doze horas no vinho tinto, que vem servido com risoto e chips de grana padano.

Outra alternativa para dividir é a Lasagne (R$ 390), massa montada em camadas: bolonhesa, mussarela, pomodoro e fonduta de queijo grana padano, acompanhada de salada italiana. Para os pequenos, o restaurante tem o prato kids, spaghetti com molho pomodoro (R$ 42). A chef também destaca, como opção para agradar a família, o pirarucu grelhado com manteiga de sálvia, servido com gnocchi de banana da terra ao molho alfredo (R$ 135), que promete encantar o paladar dos clientes.



Diversão da criançada

Com duas unidades na capital, o Santé oferece diversos ambientes para os clientes apreciarem ao lado da família. “No térreo, o salão principal e as varandas, comportam mesas. Já o rooftop é a pedida para apreciar a vista para o espelho d'água do lago, palco para uma agitada programação musical ao longo de toda semana”, explica o empresário e proprietário da casa, Oswaldo Scafuto.

Pensada para as crianças, a casa conta uma brinquedoteca acompanhada por monitores com funcionamento nos sábados e domingos, das 12h às 17h. “Além disso, a brinquedoteca conta com câmera, permitindo que os pais monitorem seus filhos da mesa por meio de escaneamento do QR Code”, destaca o proprietário. O valor é de R$ 15 por criança.

Enquanto as crianças se divertem, os adultos podem compartilhar o Ancho black angus (R$ 214) , corte argentino retirado da parte dianteira do contra filé, servido com dois acompanhamentos entre: arroz biro-biro, arroz de brócolis ou arroz branco, farofa de ovos, batata palito ou rústica e salada Juliana.



Cantina familiar

Localizado na 409 Sul, o Cantina Gratinata é conhecido como um restaurante familiar. Segundo Aurelius Morais, gerente do local, o intuito da casa é reunir famílias no dia a dia e em datas comemorativas. “Temos também uma brinquedoteca e prezamos por um atendimento que faça o nosso cliente se sentir em casa”, destaca Aurelius.

A brinquedoteca, com custo de R$ 25 por criança, conta com duas monitoras e o restaurante possui mesas próximas ao local para os pais ficarem perto dos pequenos. Para compartilhar com a família, a sugestão do gerente é o fettuccine com ragu de ossobuco (R$ 168), um dos carros chefes da casa.

Espaço para brincar

Inaugurado em 2016 na Ceilândia, o Dona Jú cresceu em espaço e no coração do público que o frequentava e amava o espaço, até que na pandemia eles fecharam as portas. Depois, a proprietária Jucelia Picussa escolheu um terreno em Arniqueiras para recomeçar: a nova casa iniciou com apenas 40 lugares, e hoje, com muito esforço e carinho, tem 1.200 lugares e uma das maiores brinquedotecas dentro de restaurante do Centro-Oeste.

Feito especialmente para os pequenos, Jucelia recomenda o prato kids (R$ 43,90) com contra filé, batata frita, arroz e purê. Já o prato família mais pedido da casa é o Filé Argentino (R$ 251,10) que serve até quatro pessoas, com opções variadas de proteínas e acompanhamentos. E Para acompanhar um bom churrasco, ela recomenda o Chopp Brahma (R$ 11,98), que pode ser adquirido no happy hour, de terça a sexta, das 16h às 20h, por R$ 7,99.

A brinquedoteca da casa tem um espaço de 1.100 m², com brinquedos para todas as idades, equipe de monitores que acompanham as crianças até a mesa, além de uma equipe exclusiva de brigadistas, e custa R$ 38,90 no fim de semana. “As crianças costumam ficar conosco, em média, por 6 horas de pura alegria”, destaca Jucelia.

Onde comer?

Caminito Parrilla

CLN 403, bloco D, loja 4

De segunda a quinta, das 11h à 0h.

Sexta-feira e sábado, das 11h à 1h.

Domingo, das 11h às 22h30.

CLS 404, bloco A, loja 13

De segunda a quinta, das 11h à 0h.

Sexta-feira e sábado, das 11h à 1h.

Domingo, das 11h às 22h30.

SIG, quadra 8, lote 2375

De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h à 0h.

Sexta-feira e sábado, das 11h à 1h.

Domingo, das 11h às 22h30.

Avenida das Araucárias, 635 - Águas Claras

De segunda a quinta, das 11h às 15h e das 18h à 0h.

Sexta-feira e sábado, das 11h à 1h.

Domingo, das 11h às 22h30.

Santé Lago

Lote 32, Orla JK, St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 - Lago Sul

Domingo, terça e quarta, das 12h às 23h

Quinta-feira das 12h à 0h

Sexta-feira e sábado, das 12h à 1h.

Sallva Bar e Ristorante

Shis ql 10 pontão - Lago Sul

De domingo a quinta, das 11h à 0h

Sexa-feira e sábado, das 11h à 1h

Cantina Gratinata

CLS 409, bloco C, loja 6 e 10

De terça a quinta, das 12h às 23h

Sexta e sábado, das 12h à 0h

Domingo, das 12h às 17h

Dona Jú

CH SHA Conjunto 6 chacara, Av. Vereda da Cruz, 529 - 1 - Águas Claras

De terça a sábado, das 16h às 23h30

Domingo, das 11h às 17h

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco