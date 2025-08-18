Canto Delas faz tributo a Gal Costa, Cássia Eller, Alcione e Elza Soares

Neste domingo, o final da tarde na Infinu promete um tributo a grandes rainhas da Música Popular Brasileira. Às 17h30, Canto Delas, grupo formado por Clara Telles, Geórgia W. Alô e Dara Alencar, canta repertório que celebra Gal Costa, Cássia Eller, Alcione e Elza Soares.

Segundo Clara Telles, o espetáculo mescla músicas eternizadas por essas vozes com outras que não ganharam tanto destaque na mídia. “A gente tem o repertório lá do A, que são aquelas músicas para todo mundo cantar junto, e também o lado B, que são aquelas que ficaram um pouco esquecidas, mas que são tão lindas e especiais quanto ou até mais”, explica.

O show promete momentos dançantes, animados e também intimistas, sempre guiados por letras que carregam mensagens fortes e necessárias sobre o lugar da mulher no mundo. “Tudo é feito com muito carinho, e a escolha do repertório é sempre pensando na mensagem de cada canção”, completa Clara.

Além das interpretações fiéis às versões originais, o Canto Delas também imprime identidade própria aos arranjos, que explora harmonias vocais e nuances que destacam a força coletiva do trio. A proposta é que cada canção seja não apenas uma homenagem, mas também uma releitura sensível, que conecta a obra das artistas consagradas ao olhar e à vivência das intérpretes.

A Infinu é um espaço conhecido por valorizar a cena cultural brasiliense e proporcionar experiências únicas. Hoje, as atrações variam entre musicalidade da capoeira com o mestre Luiz Renato e Forró com As Fulô do Cerrado. Amanhã, quem comanda o espaço são as bandas Akhi Huna e Abra Kebradah, e Rockstedies e, domingo, será a vez de Canto Delas.

Serviço

Canto Delas

Neste domingo, a partir das 17h30 na Infinu. Ingressos a partir de R$ 30 no site da Shotgun. Não indicado para menores de 18 anos.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco