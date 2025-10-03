Nova versão de O fantasma da ópera chega aos palcos da capital em outubro

Um dos espetáculos mais encenados na história dos musicais, O fantasma da ópera sobe ao palco do Teatro Poupex neste fim de semana para uma montagem brasiliense com produção do Centro de Artes Empório Cultural e participação do cantor Saulo Vasconcelos. No palco, cinco cantores assumem os papéis principais acompanhados de um coro de 40 vozes e da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (OSFAB).



Com uma montagem mais simples, sem o cenário completo e com um repertório que traz apenas as faixas mais importantes do musical original, O Fantasma da Ópera - In Concert terá formato de concerto, embora os atores estejam vestidos com algumas peças do figurino que caracterizam os personagens. "Não vai ser o musical inteiro, mas vai ter figurino e um ou outro elemento cênico, como a máscara. Escolhemos as melhores músicas, porque senão fica muito longo. E contamos com a participação de narradores para costurar o enredo da história", conta Vasconcelos.

No espetáculo, o cantor vai viver Erik, o fantasma, um personagem com o qual tem intimidade: ele já encenou o espetáculo na Cidade do México e no Brasil e, em São Paulo, foram mais de 600 apresentações. "É um personagem que precisa ter uma voz muito bem trabalhada para cantar e executar, é um personagem muito intenso", explica. Erik é cheio de traumas, foi rejeitado pela própria mãe e, quando criança, fazia parte de quadros de atrações de circo. "Era visto como uma aberração e todo mundo ria dele. Para compensar, ele passou a estudar, tornou-se arquiteto, compositor, músico, tudo de forma autodidata. É um personagem bastante complexo e intenso. E ele nunca está causal, sempre no limite de suas emoções, seja da sexualidade, da frustração ou da raiva."

Originalmente, O fantasma da ópera é um romance do francês Gaston Leroux, publicado no início do século 20 e adaptado como musical por Andrew Lloyd Webber, Charles Hart e Richard Stilgoe em 1986. Essa versão fez tanto sucesso que até hoje é encenada no mundo inteiro. O musical conta a história de Erik e Christine, ele um homem com o rosto deformado que se esconde nas coxias de um teatro; ela, uma cantora de ópera que acaba sequestrada pelo homem misterioso, apelidado de Fantasma da ópera.





