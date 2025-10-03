Simplesmente Roupa Nova: Turnê celebra 40 anos da banda carioca

Mais de 40 anos de trajetória, 20 milhões de cópias vendidas, 38 discos lançados e 35 temas de novela — assim é definida a carreira do Roupa Nova, uma das bandas mais icônicas do Brasil. Celebrando as quatro décadas de carreira, o grupo desembarca em Brasília hoje com turnê comemorativa e se apresenta às 21h no Ulysses Centro de Convenções. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Nilson Nelson e na plataforma on-line Ticketmaster, a partir de R$ 130 (meia-entrada). Assinante do Correio tem desconto.

Com direito a sucessos como Whisky a go-go, Dona, Volta pra mim e Coração pirata, a setlist da apresentação promete animar fãs de todas as gerações. “Não é fácil montar repertório para um novo show. A gente quebra a cabeça e conversa entre si para definir quais ficam e quais saem do repertório, mas na turnê Simplesmente Roupa Nova achamos um caminho do público pedir músicas que gostaria de ouvir e não estão na apresentação”, conta o tecladista Cleberson Horsth.

“É um show intimista, tocamos mais perto do público, fazemos versões acústicas, temos o momento em que o Ricardo Feghali (guitarrista) desce para cantar com o público, interações entre o público e a banda”, adianta o músico.

Público esse que tem se renovado, segundo Horsth — seja por pessoas que herdaram o gosto musical dos pais ou pelos jovens mais ligados às bandas de décadas passadas. “Isso, para nós, é muito importante, significa que a gente permanece fazendo um bom trabalho dentro da verdade que é o Roupa Nova. O que a gente escuta muito é que são pessoas que querem seguir na música e se inspiram na gente”, diz.

Mantendo a mesma formação do início da carreira, o Roupa Nova tem como lema o respeito ao próximo e o amor pela música. “É isso que nos move”, declara o tecladista. “Claro que temos as nossas desavenças, opiniões diferentes, e que bom, mas nos respeitamos acima de tudo. Acho que está dando certo”, ri o tecladista.

Morto em 2020 em decorrência de complicações da covid-19, o então vocalista da banda, Paulinho, também se faz presente na apresentação por meio de uma homenagem feita pelos colegas de banda. “Ele estará com a gente para sempre, nos acompanhando lá de cima. Não só nessa, mas em qualquer apresentação, turnê, lançamento, teremos um pouco dele”, finaliza Horsth.

Serviço

Turnê Simplesmente Roupa Nova

Hoje, às 21h, no Ulysses Centro de Convenções

Ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Nilson Nelson e na plataforma on-line Ticketmaster, a partir de R$ 130 (meia-entrada). Assinante do Correio tem desconto

Classificação indicativa: 16 anos.

