Confira restaurantes para realizar refeições equilibradas após a virada

A virada do ano é um dos momentos mais aguardados pelas pessoas, e as celebrações não decepcionam: champanhe, buffets, festas e bebida e comida à vontade. Por esse motivo, depois do réveillon, é importante retomar a rotina e começar o ano bem, com alimentos que balanceiam a dieta e oferecem todos os nutrientes necessários para a nova temporada. É necessário priorizar pratos leves, como peixes e saladas. Para isso, o Divirta-se mais preparou dicas de restaurantes ideais para o verão.



Para Oswaldo Scafuto, proprietário do Santé Lago, é importante priorizar pratos leves e refrescantes no verão, "como saladas, peixes e frutos do mar, além de preparações grelhadas ou frias, acompanhadas de bebidas geladas e refrescantes, evitando refeições muito pesadas por causa do calor. A dica, para depois do réveillon, é voltar ao equilíbrio com gentileza: priorizar ingredientes frescos, muitos vegetais, frutas e ervas, escolher proteínas leves como peixes e frango, optar por preparos grelhados, cozidos ou assados e, claro, manter a hidratação. Depois dos excessos, o corpo pede regularidade, leveza e sabor bem executado", ressalta.

"Os brasilienses tendem a priorizar pratos leves, frescos e funcionais. Há uma busca maior por peixes, saladas, carnes brancas, preparações grelhadas e opções que tragam sensação de leveza, sem abrir mão do prazer de comer bem. Bebidas refrescantes, drinks cítricos e opções menos alcoólicas também ganham destaque. Para balancear a dieta depois do réveillon, a principal dica é apostar em equilíbrio, não em restrição. Priorizar proteínas magras, legumes, verduras e carboidratos de boa qualidade", destaca Rafael Lago, sócio do Nazo.

Sabores orientais

Fundado em 2012, o Nazo nasceu da vontade dos sócios de trazer a culinária japonesa para a capital de forma contemporânea, mas sem perder o respeito pela técnica original e pela qualidade dos insumos. Com quatro unidades em Brasília e uma em Goiânia, o restaurante nasceu com a proposta de unir tradição oriental com um olhar moderno, tanto nos pratos quanto na experiência do cliente.

Segundo Rafael Lago, sócio da casa, o grande diferencial do Nazo é o rodízio com esteira, que permite que o cliente viva a gastronomia japonesa de forma dinâmica e interativa. "A gente se destaca pela curadoria dos pratos, uso de peixes frescos e insumos de qualidade, receitas autorais e uma cozinha que busca constantemente inovação, sem abrir mão de sabor, equilíbrio e apresentação", ressalta.

Para o pós ano-novo, ele recomenda pratos frescos e leves, como sashimi especial nazo (R$ 49,90), 10 peças de sashimi de salmão acompanhadas de molho ponzu, azeite trufado, pimenta sriracha e crispy de batata doce, ou a barriga de salmão trufada (R$ 37,90), seis peças da parte nobre do salmão preparadas com azeite trufado, flor de sal e raspas de limão siciliano.

Para harmonizar, Rafael sugere o drinque Tokyo mule (R$ 29,90), feito com sake, redução de amora com vinho tinto, sumo de limão, redução e espuma de gengibre e canela polvilhada. Quem prefere bebidas sem álcool pode optar pelo Red berry spritz zero (R$ 24,90), feito com frutas vermelhas, redução de amora, sumo de limão, xarope de elderflower e H2O. São, diz o sócio, drinks "refrescantes e equilibrados, perfeitos para o verão".

Cozinha peruana

Localizado no Lago Sul, o Taypá ganhou destaque na capital por trazer, com criatividade e técnica, a cozinha peruana para Brasília. Mas sua proposta vai além da comida peruana tradicional: as características brasileiras agregadas tornam a culinária da casa refinada e em constante evolução. "Buscamos surpreender e envolver o cliente em cada visita", enfatiza Antônio Carvalho, um dos sócios do restaurante.

No período do verão, Antônio recomenda o ceviche clássico (R$ 102), prato peruano típico feito com peixe fresco e leite de tigre. O menu também oferece releituras diferenciadas, como o ceviche criollo (R$ 139), preparado com polvo, peixe-branco, lula, camarões, leite de tigre, creme de coentro e tempura de cebolas, e o miraflores (R$ 112), que leva peixe do dia com leite de tigre de pimenta amarela, lulas crocantes e crocante de milho. Os que não comem carne podem optar pelo el vegano (R$ 96), feito com tofu, abacate e grão-de-bico crocante.

Para harmonizar, ele sugere o drinque geórgia (R$ 44), que leva Gin Tanqueray, mel, maracujá e abacaxi. "Após as festas de final de ano as pessoas optam por uma alimentação mais leve, como peixes, frutos do mar, grelhados, ceviches e pratos frios, pois eles 'pesam' menos que carnes vermelhas. Também é bom priorizar bebidas geladas e naturais, como água de coco, sucos naturais, chás gelados e drinques mais cítricos", observa Antônio.

Toque italiano

Criado em 2004, o Piselli tem culinária inspirada nas regiões italianas do Piemonte e da Toscana: o chef Juscelino Pereira mesclou ensinamentos de viagens com o que aprendeu em livros de receitas para reinventar as receitas clássicas com ingredientes frescos escolhidos a dedo e massas artesanais feitas diariamente. Os diferenciais da casa, destaca a gerente Camila Cardoso, são o atendimento personalizado, atenção aos detalhes e a carta de vinhos especial, que abrange cerca de 150 rótulos italianos.

O menu oferece diversas entradas frescas, com destaque para a insalata di pollo and fichi (R$ 98), mix de folhas guarnecido por lâminas de frango orgânico, figo fresco, tomate e amêndoas regadas com molho de mostarda e mel, o il carpaccio (R$ 79), feito com finas lâminas de carne crua com tapenade de azeitonas pretas, amêndoas tostadas e chips de Grana Padano e a bruschetta caprese (R$ 79), que mescla o frescor da mussarela de búfala com tomates marinados e manjericão. No prato principal, Camila sugere o bacallà alla siciliana (R$ 218), bacalhau com batatas, tomates-cereja, azeitonas pretas e alcaparras salteados em azeite italiano. “Leveza mediterrânea com aquele toque siciliano irresistível”, ressalta.

“Calor pede leveza, minhas dicas para o pós-réveillon e verão são: priorize proteínas leves, como peixes e frutos do mar frescos, evite molhos muito densos nos primeiros dias; aposte em entradas frescas; Brasília é seca, então hidratação constante é fundamental, com água, limonada e chás gelados. Evite pular refeições, coma bem, mas escolha melhor. Um almoço equilibrado é infinitamente melhor que beliscar a tarde inteira e priorize sobremesas que refrescam”, enfatiza Camila. Outra recomendação dela é o menu del mezzogiorno (R$ 169), almoço executivo completo com gelatos artesanais de sobremesa. “E lembre-se: equilíbrio não é castigo. É sobre escolher experiências que nutrem o corpo sem abrir mão do prazer à mesa,” finaliza.