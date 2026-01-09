Primeira feijoada com samba no Clube do Choro do ano terá o grupo 7 na roda

Neste ano de 2026, o projeto celebra 10 anos de história. Ele surgiu com o intuito de manter viva a tradição do samba como encontro cultural - (crédito: Divulgação)

Amanhã, o Clube do Choro promove a primeira feijoada com samba do ano. O projeto criado em 2016, que ocorre todos os sábados, surgiu com o objetivo de movimentar a cena artística local e ocupar a área externa do complexo cultural. A feijoada é servida a partir de 12h, e o samba começa a partir das 13h. Quem anima a festa, no sábado, é o grupo 7 Na Roda.

Neste ano de 2026, o projeto celebra 10 anos de história. Ele surgiu com o intuito de manter viva a tradição do samba como encontro cultural. Ao longo do tempo, a feijoada com samba se consolidou como um dos eventos mais tradicionais dos sábados brasilienses. "É um evento que vem ganhando o coração das pessoas. Todo sábado a gente tem pelo menos ali 300 pessoas que vão dançar, se divertir, enfim, comer uma boa comida", ressalta a produtora do evento, Marília Mota.

O encontro acontece em ambiente aberto e coberto, cercado por área verde. A estrutura foi pensada para receber famílias e diferentes faixas etárias, incluindo um parquinho gratuito para que as crianças também possam se divertir. A proposta é unir música ao vivo e convivência em um clima descontraído. "A gente realmente percebe que muitas pessoas vão para celebrar o aniversário, convidam família, amigos, levam as crianças, que é um lugar realmente tranquilo e familiar para elas também. É um ambiente de muita alegria, animação, diversão e muito alto astral", relata Marília.

O grupo 7 Na Roda, que comanda a programação amanhã, é conhecido por mesclar o samba raiz com composições autorais e homenagens a mestres como Martinho da Vila. "O Grupo 7 na Roda já fez a nossa feijoada várias vezes, é sempre um sucesso quando eles vão, são músicos talentosíssimos, que a gente tem um carinho muito especial por cada um deles.", conta a produtora

Além da música, o projeto aposta na experiência gastronômica como parte central da programação. O carro- chefe é a feijoada servida à vontade e que inclui opção vegetariana. Mas o cardápio oferece outras opções, como petiscos, carnes e peixes. O buffet tem valor de R$ 69,90 por pessoa, e crianças de até sete anos não pagam.

Serviço

Feijoada com samba no Clube do Choro

Amanhã, a partir das 12h, na área externa do Clube do Choro. Buffet a partir de R$69,90. Livre para todos os públicos.