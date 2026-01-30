Hambúrguer autoral e artesanal? Confira as casas que valorizam o sanduíche

Nesta semana, o Divirta-se Mais reuniu três hamburguerias de Brasília que apostam na produção artesanal, na qualidade dos ingredientes e em propostas autorais para ir além do hambúrguer tradicional. Em comum, os espaços valorizam o preparo cuidadoso, o fogo como protagonista e experiências que traduzem a identidade de quem está por trás da chapa.

Com uma cena gastronômica em constante transformação, a capital abriga casas que fogem do óbvio e transformam o hambúrguer em expressão cultural, afetiva e até espiritual. Seja em espaços pequenos, no ritmo da comida de rua, ou em ambientes pensados para desacelerar, essas hamburguerias mostram que o lanche pode carregar história, técnica e propósito.

Essa atenção ao preparo e à técnica aparece, sobretudo, na relação com o fogo e na escolha dos equipamentos. "Somos um local para quem gosta de petiscar e comer uma boa carne feita no ponto correto. De nada adiantaria também a qualidade da carne se o nosso equipamento de cocção não fosse adequado para fazê-la brilhar", destaca José Domingos de Aguiar, proprietário do Molotov. "Trabalhamos com um forno a carvão de alta temperatura que une a potência da brasa com o controle de um forno profissional. Ele permite grelhar, assar e defumar, selando rapidamente os alimentos e mantendo a suculência, textura e sabor", acrescenta.

Fogo e fé

A Madre Teresa Deli nasceu em um momento de crise profissional e encontrou no hambúrguer artesanal um novo sentido para o trabalho. A ideia era criar algo honesto, no qual o trabalho fosse digno, o produto fosse verdadeiro e a vida familiar fosse respeitada, tanto que não abre aos domingos. "A Madre nasceu assim: simples, artesanal, sem atalhos — e com um nome que já dizia tudo sobre o espírito do lugar", relata Daniel de Lara Santos, proprietário da casa.

Com foco em preparo artesanal, carne de qualidade e fogo real, a Madre adota um ritmo próprio e prioriza uma experiência sem pressa. Os carros-chefe da casa são três hambúrgueres de 200g: Chesterton (R$ 49), com pastrami e sour cream; Madre (R$ 49), com alface, tomate, cebola roxa, picles e molho ranch; e Santa Cruz (R$ 45), com bacon caramelizado, American cheese e melado de cana. A opção vegetariana é o Quaresma (R$ 39), preparado majoritariamente na brasa.

Sucesso de público em Taguatinga, o Madre Teresa Deli chega em breve ao Plano Piloto, com uma nova unidade na Asa Norte. A informação foi dada com exclusividade ao Correio pelo proprietário.

Rápido,prático e de qualidade

A trajetória da Hamburgueria Lord começou em um food truck e ganhou forma com a inauguração da loja física no Sudoeste, em 2016. O negócio familiar aposta em agilidade sem abrir mão da qualidade dos insumos. "Nosso foco é ser rápido sem perder qualidade, usando bons ingredientes e mantendo um preço justo", explica Gustavo Henrique Silva Soares, fundador e proprietário.

O cardápio variado atende diferentes perfis de clientes. Entre os destaques estão o Original (R$ 31), o Americano (R$ 33) e o Lord (R$ 33), opções que figuram entre as mais pedidas da casa.



Experiência rica

Criada em 2017, a Ricco Burger se consolidou como um dos principais nomes da cena de hamburguerias de Brasília com a proposta de oferecer uma experiência "simples, honesta e memorável". O negócio nasceu da união de Lucas Porto, Ricardo Sechis, da chef Renata Carvalho e de Rick Emediato e hoje soma 10 unidades no Distrito Federal, além de uma operação em São Paulo. "O 'enriquecimento humano' é um dos principais pilares da empresa e começa dentro de casa, no cuidado com o desenvolvimento físico, mental, emocional e financeiro da nossa equipe", afirma Renata Carvalho, sócia da marca.

O cardápio, idealizado pela chef, aposta em ingredientes premium e blends exclusivos, com destaque para os hambúrgueres feitos com wagyu 100% puro, que pode substituir o blend angus em qualquer sanduíche por um adicional de R$ 15,00. Entre as receitas mais emblemáticas, estão o emmental & wagyu (R$ 69) e o pastrami & wagyu (R$ 65). "Essa carne tem um marmoreio e um sabor muito especiais e, como hambúrguer, ela realmente se destaca", explica Ricardo Sechis, sócio do Ricco Burger.

Além dos burgers, a casa oferece opções para beliscar, como a batata palito com sal cítrico de ervas (R$ 24), e sobremesas autorais, a exemplo dos shakes de Bolo da Ivone (R$ 36) e pudim (R$ 28). Para quem não consome carne, o cardápio conta com o ricco falafel (R$ 53,90), preparado com falafel, maionese de alho, picles e rúcula no pão brioche.