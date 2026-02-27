Noite do Rei: Homenagem a Elvis Presley com Dean Z chega a Brasília

Para os brasilienses que curtem o Rei do Rock, Elvis Experience com o cantor americano Dean Z chega à capital. Pela terceira vez no Brasil, o show explora a vida e a obra de Elvis Presley com figurinos idênticos ao do artista e da banda que reproduz a formação utilizada pelo cantor na época. No Ulysses Centro de Convenções, o show terá início às 21h30.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Estreias da semana têm filmes com forte apelo sonoro

Conhecido pelo público como um dos principais artistas de tributo a Elvis no mundo, o norte americano Dean Z começou a interpretar o músico quando tinha 17 anos. Em 2013, venceu a competição Elvis The Ultimate Tribute Artist Contest, principal evento de imitadores do Elvis, se destacando entre mais de 100 inscritos. Em seguida, ganhou o Heart Of The King Award, prêmio dedicado a intérpretes do rei do rock. Em 2017, foi nomeado pela família do artista como embaixador oficial de Graceland, residência de Presley.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Dean Z participou dos shows Legends in concert, em Las Vegas, Elvis lives, na Ásia, e Elvis: The world tour na Europa. Sua voz também foi utilizada no filme Elvis, com direção de Baz Luhrmann, ao lado de outros dois cantores. O longa, com Austin Butler no papel principal, recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo Melhor filme, Melhor ator, Melhor direção de arte, Melhor figurino, Melhor maquiagem e penteados, Melhor edição, Melhor fotografia e Melhor som.

Leia também: Primeira biografia brasileira de Elvis Presley retrata lado humano da lenda

A Elvis Experience com Dean Z já esteve no Brasil em 2023 e 2024 e passou pelos estados brasileiros esgotando ingressos em todas as apresentações. Neste ano, além do show em Brasília, a turnê irá passar por São Paulo, Vitória, Porto Alegre e Rio de Janeiro.