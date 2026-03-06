Peça sobre a vida e obra de Vinicius de Moraes retorna a capital

A vida e a obra de Vinicius de Moraes ganham foco com a peça Vinicius, da Cia Infiltrados, em exibição hoje, amanhã e em 27 e 28 de março no Teatro Mapati. As apresentações serão sempre às 19h, e os ingressos estão à venda no site Sympla, a partir de R$110 — as entradas para sexta-feira já estão esgotadas.

Vinicius está em cartaz com a Cia Infiltrados há 10 anos: desde dezembro de 2015, a companhia apresenta a peça em todo primeiro final de semana de cada mês. Dirigido por Abaetê Queiroz e Juliana Drummond, o espetáculo foi inspirado pelo documentário de mesmo nome de Miguel Faria Júnior. "Como o filme é muito rico, já nos sentimos abastecidos para começar a pesquisa. Ao mesmo tempo, veio a curiosidade de ler e ouvir mais. Muitos livros de poesias, discos em vinil e muitos outros documentários foram absorvidos pelo elenco, que trouxe cerca de 20 horas de material a ser 'peneirado' para a seleção final", explica Queiroz.

Para o diretor, a importância da peça é a valorização da cultura nacional. "Existem infinitos desdobramentos: a internacionalização da cultura brasileira na música, na literatura e no cinema; questões raciais; o papel da mulher na sociedade dos anos 60 para cá; a ditadura militar e sua censura", reflete. Durante duas horas e meia de espetáculo, o público passeia pela vida adulta do artista: obras literárias e musicais, os nove casamentos, relação com os filhos, carreira diplomática, a boemia e o álcool.

Os ensaios da Cia Infiltrados aconteciam no Teatro Mapati, espaço com várias salas localizado em uma casa residencial da Asa Norte. Daí surgiu a ideia para o cenário de Vinicius, construído de forma a simular a residência do artista recebendo convidados para um sarau. "Veio o desafio de tornar interessante e artística a encenação do espetáculo. Fizemos muitos experimentos de som, luz e de movimentação de elenco para que nossa obra fosse tão virtuosa quanto outras peças e, ao mesmo tempo, intimista pela proximidade com o público", afirma Queiroz.

No total, são percorridos 10 espaços durante a apresentação, e o público pode aproveitar um open bar de uísque. "Não existe separação entre palco e plateia, estamos todos juntos. O público é elenco e cenário. Mais que uma peça itinerante, Vinicius é itinerante, interativa e improvisada. O público sente um misto de teatro, bar e balada", resume o diretor.