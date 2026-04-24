Viagem gastronônica pela América do Sul com um roteiro brasiliense

Pelas ruas de Brasília, restaurantes carregam um pouco da cultura e da culinária de países da América Latina. Argentina, Peru, Venezuela e Colômbia estão representadas em cardápios na capital, trazendo os sabores fortes e marcantes de cada local. Muitos brasilienses recorrem aos restaurantes de culinária latina para experimentar pratos que não conhecem ou para relembrar uma viagem que realizaram na América do Sul.
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Nas empanadas, arepas e nos ceviches, a comida latina traz tempero, acidez, picância e muita personalidade em cada garfada. Cada um dos restaurantes tem a própria história que busca homenagear o país de origem e trazer um pouco da cultura para a capital brasileira.
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O chef e proprietário do La Porteña, Gustavo Mariasis, comenta que o que atrai os brasilienses é a confiança na tradição. "Já é uma casa tradicional, o brasiliense é atraído pela experiência de produto argentino, feito por argentinos. É uma casa que tem 18 anos no mercado. Normalmente, as pessoas vão para Argentina, provam e vêm aqui comparar qual é melhor", conta Mariasis.
Ana Sanchez, proprietária do Kipu Bistrô de culinária peruana, afirma que os maiores destaques da comida latina estão na intensidade de sabores, no uso de ingredientes frescos e na forte tradição culinária. "No Kipu, o que mais atrai os brasilienses é a autenticidade da experiência, a qualidade dos pratos e a oportunidade de vivenciar um pedacinho do Peru sem sair de Brasília", comenta.
Um pouco de Argentina
Com cardápio simples e bem realizado, o La Porteña, casa voltada para culinária argentina, iniciou as atividades em 2008, na 202 Norte, sendo uma casa de produtos argentinos com destaque para a empanada. Em 2015, o endereço mudou para a 404 Norte, onde está atualmente, mas a empanada seguiu sendo o carro-chefe da casa.
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No valor de R$ 12,50, as empanadas do La Porteña são diversas, com 11 sabores salgados e um doce. Carne suave ou picante, frango suave ou picante, calabresa, margarita, queijo e cebola, alho-poró, ricota e espinafre, milho, napolitana e maçã com canela são os sabores disponíveis no restaurante. Além da unidade, é possível levar uma bandeja com seis empanadas, do mesmo sabor, pré-assadas e congeladas para fazer em casa, no valor de R$ 60.
O proprietário Gustavo Mariasis ressalta que, além da empanada, as media lunas fazem sucesso. As medialunas são similares a um croissant, mas um pouco mais doces e em formato de meia-lua. No La Porteña, é servida com queijo (R$ 9,50), presunto e queijo (R$ 10,50) ou ura (R$ 8,50).
Especialidade na grelha
Outro destaque da gastronomia argentina é o Caminito. O restaurante, já com quatro unidades na capital, prepara as carnes em grelha com fogo aberto, processo utilizado nas parrillas argentinas. As cores vibrantes e a decoração é inspirada na rua de mesmo nome da cidade de La Boca.
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Para aqueles que apreciam uma entradinha antes do prato principal, o pão de linguiça argentina (R$ 29,90) é um dos pontos fortes da casa, realizado com pão caseiro, queijo muçarela, queijo provolone e linguiça suína. Acompanha chimichurri feito diariamente na casa.
Com as carnes em destaque, a sugestão é o Ancho Black (750g), que serve de três a quatro pessoas com quatro opções de acompanhamento (R$ 359,90). Os clientes podem escolher entre arroz caminito, farofa de ovos, batata frita, salada juliene ou pasta de grano duro ao molho rústico de tomate da chef Paula Labaki. Para acompanhar, o destaque é o vinho da casa Caminito malbec (R$ 99,90), produzido na região de Mendoza, que possui bons taninos e combina muito bem com o prato.
Colômbia sobre rodas
Passando pelo Lago Norte, Asa Norte, Cruzeiro e Noroeste, o food truck Boa Cozinha Colombiana começou em 2014, na época de Copa do Mundo. "Começou com a ideia de trazer um pouco da culinária da Colômbia para o Brasil. Na época das classificatórias da Copa, a gente começou a transmitir os jogos da Colômbia na 407 Norte e vendíamos as arepas com recheio para os amigos", conta Leonardo Arenas, proprietário.
O negócio saiu de uma barraquinha e virou um food truck, um dos primeiros a servir arepas em Brasília. As arepas são pães feitos de massa de milho branco ou amarelo, muito comuns na Colômbia. "Nosso maior diferencial é que nossas arepas são feitas artesanalmente, com o milho mesmo, não utilizamos nenhum tipo de farinha no processo. Para fazer as arepas temos que cozinhar o milho, moer, fazer a massa, dar formato de arepa e para finalizar são assadas", explica Leonardo. "Nosso carro-chefe sempre foi a arepa, ela representa a cultura da Colômbia porque é algo que você encontra em qualquer lugar da Colômbia", destaca.
A arepa com recheio de carne desfiada (R$ 32) é o carro chefe da casa. "Nosso maior destaque sempre foi trazer um produto muito bem-feito, que quando o cliente provar sinta que ele está na Colômbia, aquela comida afetiva que te traz lembranças", afirma o proprietário.
Sabores de Cuba
Comandado por Miguel Padilla, o Bodega de La Habana traz sabores tradicionais de Cuba para a Vila Planalto. Com cardápio extenso, o restaurante traz diversas opções de aperitivos, sanduíches e pratos principais com opções de carne bovina, suína e peixes.
Um dos destaques da casa é o puerquito asado (R$ 59), escalopes de carne suína assada servidos com ervas em crosta de pão, acompanhado de chicharritas de banana-da-terra. Outro prato forte na casa é o rabo encendido (R$ 72), medalhões de rabo bovino sem osso e cozidos no próprio molho e geleia de pimenta. Acompanham arroz Moros e Cristianos, que são arroz e feijão.
Culinária dos Andes
Com a proposta de trazer a verdadeira essência do Peru para Brasília, o Kipu Bistrô Peruano fica na 107 Norte. “Nosso diferencial é a apresentação de comida tradicional peruana, com receitas autênticas, sabores marcantes e únicos. Cada prato carrega a identidade da gastronomia peruana e proporciona uma experiência rica e memorável”, comenta Ana Sanchez, chefe e fundadora. Um clássico do país, a indicação da chef é o ceviche (R$ 65), um dos maiores símbolos da culinária peruana. O prato é realizado com peixe fresco marinado em suco de limão, cebola--roxa, pimentão, coentro, servido com chips de batata--doce e milho. “Para acompanhar, oferecemos o Pisco Sour (R$ 38) , um drink refrescante, equilibrado e perfeito para realçar os sabores do prato”, sugere a chef
Onde comer?
Boa Cozinha Colombiana
De quarta a sábado, das 18h às 22h30
Quata, no Lago Norte CA 5
Quinta, na 206 Norte
Sexta, na 107/307 do Noroeste
Sábado, na Praça do Cruzeiro
Bodega de La Habana
Acamp DFL, Vila Planalto
De terça a sexta, das 12h às 15h
Sábado e domingo, das 12h às 17h
Caminito
SIG, Setor Sudoeste
Segunda e terça, das 11h às 15h e das 18h às 00h
Quarta, das 11h às 00h
Quinta, das 11h às 15h e das 18h às 00h
Sexta e sábado, das 11h às 01h
Domingo, das 11h às 22h30
SCLN 403
De segunda a quinta, das 11h às 00h
Sexta e sábado, das 11h às 01h
Domingo, das 11h às 22h30
CLS 404
De segunda a quinta, das 11h às 00h
Sexta e sábado, das 11h às 01h
Domingo, das 11h às 22h30
Av. das Araucárias, 635
Segunda e terça, das 11h às 15h e das 18h às 00h
Quarta, das 11h às 00h
Quinta, das 11h às 15h e das 18h às 00h
Sexta e sábado, das 11h às 01h
Domingo, das 11h às 22h30
Kipu Bistrô Peruano
SCLN 107, bloco B,loja 57
Terça e quarta, das 10h às 15h
De quinta a sábado, das 10h às 15h e das 18h às 21h30
La Porteña
SCLN 404, bloco C, loja 70
De segunda a sábado, das 12h às 21h30