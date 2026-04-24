Viagem gastronônica pela América do Sul com um roteiro brasiliense

Pelas ruas de Brasília, restaurantes carregam um pouco da cultura e da culinária de países da América Latina. Argentina, Peru, Venezuela e Colômbia estão representadas em cardápios na capital, trazendo os sabores fortes e marcantes de cada local. Muitos brasilienses recorrem aos restaurantes de culinária latina para experimentar pratos que não conhecem ou para relembrar uma viagem que realizaram na América do Sul.

Nas empanadas, arepas e nos ceviches, a comida latina traz tempero, acidez, picância e muita personalidade em cada garfada. Cada um dos restaurantes tem a própria história que busca homenagear o país de origem e trazer um pouco da cultura para a capital brasileira.

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O chef e proprietário do La Porteña, Gustavo Mariasis, comenta que o que atrai os brasilienses é a confiança na tradição. "Já é uma casa tradicional, o brasiliense é atraído pela experiência de produto argentino, feito por argentinos. É uma casa que tem 18 anos no mercado. Normalmente, as pessoas vão para Argentina, provam e vêm aqui comparar qual é melhor", conta Mariasis.

Ana Sanchez, proprietária do Kipu Bistrô de culinária peruana, afirma que os maiores destaques da comida latina estão na intensidade de sabores, no uso de ingredientes frescos e na forte tradição culinária. "No Kipu, o que mais atrai os brasilienses é a autenticidade da experiência, a qualidade dos pratos e a oportunidade de vivenciar um pedacinho do Peru sem sair de Brasília", comenta.

Um pouco de Argentina

Com cardápio simples e bem realizado, o La Porteña, casa voltada para culinária argentina, iniciou as atividades em 2008, na 202 Norte, sendo uma casa de produtos argentinos com destaque para a empanada. Em 2015, o endereço mudou para a 404 Norte, onde está atualmente, mas a empanada seguiu sendo o carro-chefe da casa.

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No valor de R$ 12,50, as empanadas do La Porteña são diversas, com 11 sabores salgados e um doce. Carne suave ou picante, frango suave ou picante, calabresa, margarita, queijo e cebola, alho-poró, ricota e espinafre, milho, napolitana e maçã com canela são os sabores disponíveis no restaurante. Além da unidade, é possível levar uma bandeja com seis empanadas, do mesmo sabor, pré-assadas e congeladas para fazer em casa, no valor de R$ 60.

O proprietário Gustavo Mariasis ressalta que, além da empanada, as media lunas fazem sucesso. As medialunas são similares a um croissant, mas um pouco mais doces e em formato de meia-lua. No La Porteña, é servida com queijo (R$ 9,50), presunto e queijo (R$ 10,50) ou ura (R$ 8,50).



Especialidade na grelha



Outro destaque da gastronomia argentina é o Caminito. O restaurante, já com quatro unidades na capital, prepara as carnes em grelha com fogo aberto, processo utilizado nas parrillas argentinas. As cores vibrantes e a decoração é inspirada na rua de mesmo nome da cidade de La Boca.

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Para aqueles que apreciam uma entradinha antes do prato principal, o pão de linguiça argentina (R$ 29,90) é um dos pontos fortes da casa, realizado com pão caseiro, queijo muçarela, queijo provolone e linguiça suína. Acompanha chimichurri feito diariamente na casa.

Com as carnes em destaque, a sugestão é o Ancho Black (750g), que serve de três a quatro pessoas com quatro opções de acompanhamento (R$ 359,90). Os clientes podem escolher entre arroz caminito, farofa de ovos, batata frita, salada juliene ou pasta de grano duro ao molho rústico de tomate da chef Paula Labaki. Para acompanhar, o destaque é o vinho da casa Caminito malbec (R$ 99,90), produzido na região de Mendoza, que possui bons taninos e combina muito bem com o prato.



Colômbia sobre rodas

Passando pelo Lago Norte, Asa Norte, Cruzeiro e Noroeste, o food truck Boa Cozinha Colombiana começou em 2014, na época de Copa do Mundo. "Começou com a ideia de trazer um pouco da culinária da Colômbia para o Brasil. Na época das classificatórias da Copa, a gente começou a transmitir os jogos da Colômbia na 407 Norte e vendíamos as arepas com recheio para os amigos", conta Leonardo Arenas, proprietário.

O negócio saiu de uma barraquinha e virou um food truck, um dos primeiros a servir arepas em Brasília. As arepas são pães feitos de massa de milho branco ou amarelo, muito comuns na Colômbia. "Nosso maior diferencial é que nossas arepas são feitas artesanalmente, com o milho mesmo, não utilizamos nenhum tipo de farinha no processo. Para fazer as arepas temos que cozinhar o milho, moer, fazer a massa, dar formato de arepa e para finalizar são assadas", explica Leonardo. "Nosso carro-chefe sempre foi a arepa, ela representa a cultura da Colômbia porque é algo que você encontra em qualquer lugar da Colômbia", destaca.

A arepa com recheio de carne desfiada (R$ 32) é o carro chefe da casa. "Nosso maior destaque sempre foi trazer um produto muito bem-feito, que quando o cliente provar sinta que ele está na Colômbia, aquela comida afetiva que te traz lembranças", afirma o proprietário.

Sabores de Cuba

Comandado por Miguel Padilla, o Bodega de La Habana traz sabores tradicionais de Cuba para a Vila Planalto. Com cardápio extenso, o restaurante traz diversas opções de aperitivos, sanduíches e pratos principais com opções de carne bovina, suína e peixes.

Um dos destaques da casa é o puerquito asado (R$ 59), escalopes de carne suína assada servidos com ervas em crosta de pão, acompanhado de chicharritas de banana-da-terra. Outro prato forte na casa é o rabo encendido (R$ 72), medalhões de rabo bovino sem osso e cozidos no próprio molho e geleia de pimenta. Acompanham arroz Moros e Cristianos, que são arroz e feijão.

Culinária dos Andes

Com a proposta de trazer a verdadeira essência do Peru para Brasília, o Kipu Bistrô Peruano fica na 107 Norte. “Nosso diferencial é a apresentação de comida tradicional peruana, com receitas autênticas, sabores marcantes e únicos. Cada prato carrega a identidade da gastronomia peruana e proporciona uma experiência rica e memorável”, comenta Ana Sanchez, chefe e fundadora. Um clássico do país, a indicação da chef é o ceviche (R$ 65), um dos maiores símbolos da culinária peruana. O prato é realizado com peixe fresco marinado em suco de limão, cebola--roxa, pimentão, coentro, servido com chips de batata--doce e milho. “Para acompanhar, oferecemos o Pisco Sour (R$ 38) , um drink refrescante, equilibrado e perfeito para realçar os sabores do prato”, sugere a chef





Onde comer?

Boa Cozinha Colombiana

De quarta a sábado, das 18h às 22h30

Quata, no Lago Norte CA 5

Quinta, na 206 Norte

Sexta, na 107/307 do Noroeste

Sábado, na Praça do Cruzeiro

Bodega de La Habana

Acamp DFL, Vila Planalto

De terça a sexta, das 12h às 15h

Sábado e domingo, das 12h às 17h

Caminito

SIG, Setor Sudoeste

Segunda e terça, das 11h às 15h e das 18h às 00h

Quarta, das 11h às 00h

Quinta, das 11h às 15h e das 18h às 00h

Sexta e sábado, das 11h às 01h

Domingo, das 11h às 22h30

SCLN 403

De segunda a quinta, das 11h às 00h

Sexta e sábado, das 11h às 01h

Domingo, das 11h às 22h30

CLS 404

De segunda a quinta, das 11h às 00h

Sexta e sábado, das 11h às 01h

Domingo, das 11h às 22h30

Av. das Araucárias, 635

Segunda e terça, das 11h às 15h e das 18h às 00h

Quarta, das 11h às 00h

Quinta, das 11h às 15h e das 18h às 00h

Sexta e sábado, das 11h às 01h

Domingo, das 11h às 22h30

Kipu Bistrô Peruano

SCLN 107, bloco B,loja 57

Terça e quarta, das 10h às 15h

De quinta a sábado, das 10h às 15h e das 18h às 21h30

La Porteña

SCLN 404, bloco C, loja 70

De segunda a sábado, das 12h às 21h30



