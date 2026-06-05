Festival STZ celebra raízes do samba neste sábado (6/6) na Arena CCB

Fenômeno nas rodas de samba de Brasília, o Samba da Tia Zélia se destaca pela autenticidade, pelo engajamento político e social e pela celebração da ancestralidade negra. Em parceria com os grupos Coisa de Pele, Samba da Passarinha e Sambaê, além de uma atração surpresa do Rio de Janeiro, o Festival STZ é uma saudação às raízes da cultura brasileira. O evento será realizado, amanhã, a partir das 16h, na Arena CCB. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 20, no site do Sympla.

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Segundo Marcelinho, produtor do Samba da Tia Zélia, o festival é uma homenagem ao gênero musical em sua essência, com leveza e troca genuína com o público. "O samba tem que ser o protagonista de um evento de samba. A gente gosta muito quando as pessoas estão contribuindo, batendo palma, com samba no pé e cantando junto, porque o samba é uma soma de energias. Essa é a nossa luta. A gente não faz evento de samba para as pessoas irem, batam um papo e fiquem de costas para a roda", comenta.

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Além das composições conhecidas e queridas pelo público, o STZ traz no repertório do evento artistas como Gloria Groove e Preta Gil, em apoio à comunidade LGBTQIAPN+ . "O Festival STZ vai ser só pedrada, só com gente que faz samba de altíssimo nível e com o coração. Eu nem queria trabalhar, eu queria ir para curtir. Dá vontade de contratar alguém para me substituir só para eu poder ir lá e me divertir, esse é o nível", destaca o produtor.

Serviço

Festival STZ

Neste sábado (6/6), a partir das 16h, na Arena CCB (Cruzeiro Velho). Ingressos: R$ 20, no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco