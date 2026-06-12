Bee Gees Alive leva repertório icônico ao Auditório Ulysses Guimarães

O Auditório Ulysses Guimarães recebe, nesta sexta-feira (12/6), às 19h e às 21h, o espetáculo Bee Gees Alive, aclamado pela crítica internacional como o principal tributo aos irmãos Gibb no mundo. A apresentação em Brasília celebra uma marca histórica: são 25 anos de estrada reproduzindo com fidelidade cênica e vocal os clássicos que marcaram os anos 1970.

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Com mais de 220 milhões de cópias vendidas pela banda original, a obra imortalizada por sucessos como Stayin' Alive e How Deep is Your Love ganha vida no palco da capital, cidade que tem papel importante na trajetória do grupo. "A recepção aqui é sempre calorosa e intensa. Nosso DVD, inclusive, foi gravado em uma sessão dupla em Brasília", relembram os músicos.

Mais do que um show, o projeto busca a tradição cênica para driblar o peso das comparações, especialmente nas faixas do icônico filme Saturday Night Fever. Para os artistas, manter o preciosismo técnico por um quarto de século é encarado como um privilégio. "Pena não tê-los conhecido para agradecer pela honra de representar sua obra", desabafam. Embora o perfil da plateia se concentre, majoritariamente, na faixa acima dos 40 anos, os membros destacam que o espetáculo cumpre a missão de renovar o público, atraindo novas gerações que descobrem a era disco e o soft rock. O evento promete uma noite de pura nostalgia e emoção para os fãs brasilienses.

Serviço

Bee Gees Alive - Tour 2026

Nesta sexta-feira (12/6), a partir das 19h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos a partir de R$100 (meia), disponíveis no Sympla.

