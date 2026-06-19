Em ritmo de Copa do Mundo na combinação futebol e gastronomia

Apita o árbitro! A Copa do Mundo teve os primeiros jogos, e a segunda semana da fase de grupos já está rolando. Sendo a Copa com maior quantidade de seleções da história, com 48 países, culturas se misturam nos Estados Unidos, Canadá e México, países sede desta edição. O Correio decidiu colocar em foco a culinária de países que estão representando seu povo no futebol e brilham na gastronomia.

A Copa de 2026 marca a despedida de grandes jogadores. Messi e Cristiano Ronaldo se despedem das camisas da Argentina e de Portugal e desejam encerrar as carreiras levando a taça para casa. Na capital, a culinária portuguesa pode ser encontrada no Sagres, na 316 Norte. A chef Olga Maria destaca que a cozinha de Portugal se caracteriza pela valorização dos ingredientes, pelo uso do azeite, pela variedade de pescados, pelas receitas regionais, pelos vinhos e pela rica tradição de doces".

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Para quem procura um pouco da culinária dos hermanos, o Caminito Parrilla é a escolha ideal para provar a culinária argentina. "O restaurante foi planejado para oferecer uma experiência imersiva que remeta a Buenos Aires, com decoração que utiliza cores vivas (amarelo, azul, vermelho e verde), itens garimpados na Feira de San Telmo e uma trilha sonora exclusivamente latina", destaca o sócio Rafael Lago.

Essência portuguesa

Com trinta anos de história na capital, o Sagres, comandado pela chef Olga Maria, é especializado em culinária portuguesa tradicional. Olga aprendeu a cozinhar com as mulheres de sua família e aplica seu conhecimento nos pratos do local. "Fundada com o propósito de preservar receitas de família e a hospitalidade portuguesa, nossa casa mantém como marca o acolhimento e o cuidado no preparo dos pratos.O diferencial do Sagres está na combinação de receitas autênticas, ambiente acolhedor e respeito às raízes da gastronomia portuguesa", ressalta a chef.

Para representar a culinária de Portugal, a sugestão da chef é o bacalhau, símbolo da cozinha. "No Sagres, destacam-se o Bacalhau à Lagareiro (R$ 398), preparado com azeite, alho e batatas ao murro, e o Bacalhau Gomes de Sá (R$ 328)", afirma a chef. Para acompanhar, a dica é o vinho do Porto, outro clássico da culinária portuguesa.

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"Marcada pelo compartilhamento à mesa, a gastronomia portuguesa combina tradição, sabor e convivência, características que o Sagres busca preservar há três décadas", finaliza a chef e proprietária Olga Maria.



Sabor argentino

Inspirado no bairro La Boca de Buenos Aires, o Caminito Parrilla busca reproduzir fielmente a essência da cultura argentina. O restaurante foi fundado por quatro amigos de infância, Vinícius Telles, Rafael Lago, Renato Muniz e Tiago Muniz. Atualmente, a rede possui quatro unidades estratégicas em Brasília: Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras e Sudoeste

Com consultoria da chef Paula Labaki, o destaque da casa são as carnes nobres preparadas na parrilla. “É uma técnica de grelha que utiliza calor de brasas (madeira ou carvão) para garantir maior controle de temperatura e suculência. Os destaques são bife de chorizo (R$ 87,90 - 250g), o bombom black angus com crosta de queijo (R$ 194,90 - 500g) e o asado de tira (R$ 32,90 - a cada 100g).

Para sobremesa, o destaque é a tradicional panqueca de doce de leite argentino (R$ 24,90). “Durante grandes eventos, como a Copa do Mundo, o Caminito se transforma em um ponto de encontro para torcedores, oferecendo experiências temáticas como o "Bolão Brahma", nos quais palpites corretos podem valer chopes gratuitos”, conta o sócio Rafael Lago.



