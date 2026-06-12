Que comece a torcida: confira programação especial nos bares e restaurantes

A Copa do Mundo representa um momento de celebração para os torcedores de todos os locais. Na culinária, isso não é diferente: diversos restaurantes de Brasília oferecem programação especial durante o torneio, principalmente nos dias de jogo do Brasil, para comer, cantar e torcer pela Seleção.

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É o caso do Ordinário Bar e Música, no Setor Bancário Sul, que traz uma atração musical especial após cada partida do Brasil; o Mané Mercado, com diversos restaurantes com novidades para o período da competição; Deboche! Bar, que montou diversos telões e televisores para que o público possa acompanhar a partida de qualquer lugar da casa; Patinho Feio, com petiscos, shows e transmissão dos jogos; e Complexo Fora do Eixo, que se lança como novo ponto de encontro para a Copa.

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Para Gabriel Athayde, sócio do Complexo Fora do Eixo, a decisão de montar uma programação nova para o torneio veio de forma natural. "A Copa do Mundo é um evento que mobiliza o país e o mundo inteiro. Então, para nós, fazia todo sentido criar a nossa própria experiência de Copa, com a cara do Complexo Fora do Eixo e com a energia do público de Brasília", explica.

A expectativa para os dias de jogo do Brasil é de casa cheia. "Com muita alegria, torcida, celebração e uma programação que acompanhe o público do início ao fim", diz Athayde. "Queremos que as pessoas venham assistir ao jogo, comer, beber, reunir-se com os amigos e continuar vivendo a experiência depois da partida."

Volta ao mundo

O clima de Copa já se espalhou pela cidade. No Mané Mercado, próximo ao estádio Mané Garrincha, todos os restaurantes do complexo gastronômico se preparam com atrações para essa época do ano. O espaço realiza o Festival Hamburgada do Mané, com hambúrgueres inspirados nos países convocados para o mundo. Até o fim dos jogos, as operações do complexo apresentam menus com valor fixo de R$69,90 (Plano Piloto) e R$59,90 (Águas Claras).

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Além disso, o mixologista Gustavo Guedes preparou drinks especiais para a Copa, inspirados em grandes nomes do futebol brasileiro. “Entre os destaques estão o Garrincha Negroni (R$45,90), com gin, Campari infusionado com goiaba, vermute rosso e toque de jerez; o Pelé (R$29,90), que mistura vodka, maracujá com amêndoas, ginger beer e espuma de cupuaçu; o Ney (R$37,90), com uísque, caju e soda de capim santo; além do Fenômeno (R$41,90), à base de vodka, maracujá e espuma de cupuaçu.

Estreia na copa

Criado em 2025 com a intenção de ser a casa do samba e pagode em Brasília, o Ordinário Bar e Música, no Setor Bancário Sul, une duas paixões nacionais durante a Copa do Mundo: a música e o futebol. “A proposta é criar uma experiência completa, em que o público assiste ao jogo e já emenda na comemoração com muito samba e pagode”, explica Diogo Lombardi, sócio do local.

Durante o torneio, a casa promove o Festival de Caipiroscas (R$29), com drinks em sabores especiais que homenageiam diferentes países participantes da competição, como Brasil, Uruguai e Nova Zelândia. “O Ordinário quer ser o lugar para assistir ao jogo, tomar uma cerveja, vibrar a cada lance e continuar a festa depois do apito final”, avisa Lombardi.

Para petiscar com os amigos, a sugestão é o filé-mignon na chapa com queijo mussarela (R$ 119,95 - serve três pessoas), porção de 350g de filé-mignon coberto com uma camada derretida de queijo mussarela e acompanhado por 400g de batatas fritas.

O objetivo da casa é criar um ambiente ideal para a torcida. “Nossa ideia é oferecer um ambiente para quem quer assistir aos jogos em uma atmosfera vibrante, cercado de música, torcida e energia brasileira”, convida. “E mesmo quem não conseguir chegar a tempo da partida pode aproveitar o pós-jogo, que terá uma programação musical pensada para manter a energia da Copa até o fim da noite.”

A casa transmitirá todos os jogos da seleção brasileira e, a cada dia, uma atração musical diferente anima o pós-jogo. No sábado (13/6), depois da partida contra o Marrocos, é a vez do Samba da Tia Zélia; na próxima sexta-feira (16), Clima de Montanha sobe ao palco depois do apito final contra o Haiti; e, fechando a fase de grupos, Breno Alves é a atração do dia 24, após o jogo contra a Escócia.



Momento de renovação

Com seis anos de história na capital, o Complexo Fora do Eixo será um dos points para o mundial e em uma nova fase. “Aproveitamos a Copa do Mundo para trazer uma nova fase para o Complexo: uma nova proposta de experiência, novos horários, promoções especiais, atrações temáticas e uma estrutura pensada para receber o público de forma ainda mais completa”, destaca Gabriel Athayde, um dos sócios do Complexo Fora do Eixo.

Telões foram instalados para a ocasião e a coordenação do espaço realizará diversas ativações para o dia de jogo. No cardápio, o hambúrguer do Hexa (R$ 39,90), com pão verde, cheddar amarelo e farofa de bacon, remete a bandeira do Brasil.

No conforto do bar

O Deboche! Bar, na 201 Norte, aposta no conforto do público para a segunda Copa do Mundo vivida pela casa, que foi fundada em 2021. A casa terá cardápio especial, atrações musicais, além de dois telões principais e cinco televisões distribuídas pelo local para aqueles que desejem ver as partidas do Brasil. “A Copa do Mundo faz parte da identidade do Deboche. Desde a primeira edição realizada pela casa, percebemos o quanto as pessoas buscam um lugar que una a emoção do futebol com uma experiência completa de bar”, diz Diogo Lombardi, sócio do bar.

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A atração principal do cardápio é o Festival de Caipiroscas dos Países (R$26,90), com drinks temáticos das equipes participantes da competição. Para os dias de jogos do Brasil, os clientes podem fazer reservas antecipadas para garantir maior comodidade para torcer. “Queremos que o Deboche seja o lugar onde as pessoas se reúnam para torcer pelo Brasil, celebrar cada resultado e compartilhar momentos especiais com amigos e familiares”, afirma Lombardi.Para petiscar, uma ótima opção é a batata frita Deboche, batata frita com lombinho desfiado no molho barbecue de coca-cola, coberto por molho de requeijão e cebolinha (R$ 44,95).

A casa também planeja atrações musicais antes e depois dos jogos, com apresentações de DJs. A programação será adaptada ao horário de cada partida; nas partidas mais tarde, por exemplo, o foco é no pré-jogo. “Nossa expectativa é viver novamente uma atmosfera de casa cheia, com muita animação, torcida e energia positiva”, espera Lombardi.

Onde comer?

Complexo Fora do Eixo

SAAN

Quinta, das 19h às 03h

Sexta e sábado, das 20h às 04h30

Domingo, das 20h às 04h

Deboche! Bar

CLN 201, bloco A

Terça e quarta, das 18h às 00h

Quinta, das 18h às 01h

Sexta, das 17h às 01h

Sábado, das 16h às 01h

Domingo, das 16h às 00h

Mané Mercado

Eixo Monumental, SRPN

De segunda a quinta, das 12h às 00h

Sexta e sábado, das 11h às 01h

Domingo, das 11h às 23h

Ordinário Bar

SBS, quadra 2, bloco Q

Segunda e terça, das 17h às 00h

Quarta e quinta, das 17h às 02h

Sexta, das 16h às 02h

Sábado, das 12h às 02h

Domingo, das 16h às 01h

Patinho Feio

EQN 102/103

Segunda, das 11h30 às 15h

De terça a quinta, das 11h30 às 00h

Sexta e sábado, das 11h30 às 01h

Domingo, das 11h30 às 21h

