Comida boa sem sair do sofá: confira uma lista de opções de entregas

Em clima de Copa do Mundo, muitos brasilienses preferem aproveitar os dias de jogos para se reunir com os amigos em bares e restaurantes. Já outros, por conforto ou tradição, optam por curtir as emoções do futebol dentro de casa. Essa ocasião pede um ótimo delivery, seja para famílias pequenas seja reuniões de amigos. Por isso, o Divirta-se Mais selecionou algumas das melhores entregas da cidade, com promoções especiais para aproveitar a Copa do Mundo.

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Luana Finger, proprietária da Valentina Pizzaria, destaca que o local preza pelo atendimento do pedido até a entrega. "O pedido não pode demorar, por isso contamos com entregadores próprios. Também prezamos pela qualidade do nosso produto, a pizza deve chegar quentinha! Por isso, todos os nossos pedidos são enviados em bolsas térmicas", destaca Luana.

A proprietária do restaurante Same Same, Raquel Siqueira, acredita que a experiência em casa deve ser tão boa quanto no restaurante. "Por isso, investimos em ingredientes frescos, preparo na hora, atendimento cuidadoso e na nossa embalagem exclusiva em formato de flor-de-lótus, que ajuda a preservar temperatura, textura e apresentação dos pratos. Acreditamos que um bom delivery entrega mais do que comida: entrega uma experiência completa", ressalta.

Com horários específicos para aceitar pedidos sem sobrecarregar o salão, Wilkys Ohara, restaurateur do Gurumê, enfatiza que a dinâmica foi muito bem organizada para esse período. "O colaborador é o nosso primeiro cliente e, ao usarmos tecnologia para mapear com precisão o fluxo de cada jogo, conseguimos garantir o engajamento dos times, a precisão técnica na cozinha e uma entrega de valor honesta para o consumidor", comenta.

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Luxo e conforto

Localizado no Park Shopping, o restaurante Gurumê organizou uma proposta especial para o período da Copa do Mundo. Divulgado por meio de suas plataformas digitais, os pratos mais vendidos da casa serão convocados na categoria Escalação Gurumê e sairão com 30% de desconto em dias de jogos da Seleção Brasileira.

Os descontos entrarão nos itens mais populares da casa como o hot roll Gurumê (R$ 68), kyojin roll (R$ 63), combinados de 20 (R$ 137) e 40 peças (R$ 239) , ussuzukuris de salmão e atum em porções de 15 e 30 peças (R$ 105) , barriga roll (R$ 65) , pipoca de camarão (R$ 59) , baterá de salmão (R$ 55) e até o clássico sake da casa (R$ 39).

A categoria Escalação Gurumê e os cupons de 30% serão lançados por meio das redes sociais de demais canais da marca.



Combos especiais

Inaugurada em 2006 na 214 Norte, a Valentina Pizzaria começou com os empresários Robson Costa Cunha, Margareth Finger, e suas filhas, Luana e Isabela Finger. Atualmente, o restaurante tem quatro unidades, na Asa Sul, Jardim Botânico e Águas Claras. "Com 20 anos de história e tradição em Brasília, nossas casas são símbolo de força, união e cultivo da energia que vem da família! Por isso, estamos sempre com a mão na massa esperando para festejarmos juntos as coisas gostosas da vida", comenta a proprietária Luana Finger.

Com várias opções criadas especialmente para delivery no período da Copa, um dos destaques é o combo hexa (R$ 234,50), que inclui uma pizza grande portuguesa, uma pizza grande marguerita e um refrigerante de dois litros. "Temos uma variedade de opções para atender a todos os gostos de nossos clientes. Pensando nisso, criamos combos feitos especialmente para a época da Copa, que é de muita comemoração e reunião de grupos", ressalta Luana.

Para juntar a galera

Há 23 anos, o Abib Nasser Empório Árabe é uma das opções da cidade para que deseja apreciar a autêntica culinária libanesa. “Também uma comida que se adapte ao paladar brasileiro e que a gente possa trazer várias opções de pratos árabes de diferentes formas”, comenta a proprietária Lidia Nasser.

Para a Copa do Mundo, o restaurante organizou kits especiais para delivery. A indicação da proprietária é o combo mega (R$ 258), que serve de cinco a seis pessoas. O combo contém 200g de homus, 200g de chancliche, 200g de caponata, 300g de tabule, 1 pacote de pão árabe, 1 pacote de torradas, 500g de kibe cru, 25 mini quibes e 25 mini esfirras de carne e queijo.

“As principais características que deve se levar em consideração para um bom delivery é a embalagem dos produtos. A gente se preocupa muito em produzir minutos antes da entrega, justamente para entregar o produto fresco com qualidade na temperatura adequada”, destaca Lídia.

Mesa posta

Com a proposta de resgatar o fazer artesanal, a Castália está aberta na capital desde 2017, trabalhando com fermentação natural. “Hoje, a Castália reúne padaria, pizzaria, brunch e café em um ambiente acolhedor, onde tudo é preparado de forma artesanal. Nosso grande diferencial é justamente essa combinação entre técnica, qualidade dos ingredientes e uma experiência descontraída, que faz o cliente se sentir em casa”, comenta a proprietária Raquel Siqueira.

Para os dias de jogo, a sugestão da proprietária é uma mesa com os mais vendidos do local. “Torrada de Salmão Gravlax (R$ 42), pão artesanal da casa, cream cheese e salmão curado, o croissant artesanal de presunto e queijo (R$ 24), um dos folheados mais pedidos da casa e o pain au chocolat (R$ 18), clássico francês feito com massa folhada de fermentação lenta”, comenta. Além disso, sugere a pizza margherita romana (R$ 69), massa napolitana crocante, molho de tomate artesanal, muçarela fior di latte, manjericão fresco e azeite extravirgem.

“Um bom delivery vai muito além do sabor. É fundamental que o prato mantenha temperatura, textura e apresentação durante o transporte. Na Castália, também damos atenção especial à qualidade das embalagens, à agilidade na preparação e ao cuidado com a montagem dos pedidos. O objetivo é de que o cliente tenha em casa uma experiência o mais próxima possível daquela que teria em uma das nossas unidades”, ressalta Raquel.

