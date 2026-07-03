Tico de Moraes faz tributo a Emílio Santiago em show no CLube do Choro

A voz marcante de Emílio Santiago, um dos grandes intérpretes da música popular brasileira, será celebrada em Brasília no espetáculo Saigon — 80 Anos de Emílio Santiago, apresentado pelo cantor, compositor e guitarrista Tico de Moraes. O show será nesta sexta-feira (3/7), às 20h30, no Clube do Choro de Brasília, reunindo clássicos que marcaram a trajetória do artista.

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Em 2026, Emílio Santiago completaria 80 anos. Nascido no Rio de Janeiro, ele trocou a carreira no direito pela música e construiu um legado marcado por uma voz de barítono singular e por um repertório que atravessa gerações, como a série de álbuns Aquarela Brasileira.

A homenagem fica a cargo de Tico de Moraes, músico que acumula milhões de reproduções nas plataformas digitais e construiu uma trajetória marcada pela influência do jazz. Ao longo da carreira, dividiu o palco com nomes como Nelson Faria, Jane Duboc, Gilson Peranzzetta e Márcia Tauil.

Para Tico, a homenagem tem um significado que ultrapassa a admiração profissional. O cantor explica que Emílio foi uma das principais referências na formação de sua identidade artística, devido ao seu timbre inconfundível e à capacidade de interpretação.

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"O Emílio tinha um timbre inigualável, uma capacidade muito apurada de interpretação e muita técnica vocal. Outra coisa que sempre me despertou interesse foi sua escolha de repertório e a forma como conseguia transformar canções sofisticadas em músicas extremamente populares", conta.

No repertório, Tico revisita alguns dos maiores sucessos de Emílio Santiago, preservando a essência das interpretações originais, mas imprimindo sua identidade musical. Naturalmente, Saigon ocupa um lugar central no espetáculo. "Acredito que seja a música que as pessoas mais identifiquem como a interpretação definitiva do Emílio. Sem dúvida, é a canção mais aguardada do show", aponta Tico

Além de Saigon, o público poderá ouvir canções como Verdade Chinesa e Logo Agora, além de outras obras que ganharam projeção na voz do homenageado. Entre as favoritas de Tico está Pelo Amor de Deus, que ganhou uma nova leitura para a apresentação: "É uma canção que eu adoro e que tem um dos mais bonitos arranjos da obra do Emílio. Nós fizemos uma versão com o nosso jeito jazzístico, mas ela não poderia ficar de fora."

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Mais do que celebrar uma carreira, o artista espera proporcionar uma experiência afetiva ao público. "Tenho certeza de que as pessoas que estiverem presentes vão matar a saudade de um monte de músicas bonitas, cantar com a gente e celebrar esse artista maravilhoso que foi Emílio Santiago", salienta Tico.

A apresentação terá ainda Alexander Raichenok, nos teclados e saxofone, e Misael Barros, sob direção de João Pinheiro. A classificação é livre e os ingressos podem ser retirados na Bilheteria Digital, com preços a partir de R$45.