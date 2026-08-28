Entre o brutal e o paraíso, Luísa Sonza desembarca no Na Praia

O ano de 2026 tem sido agitado para a cantora Luísa Sonza, que lançou dois álbuns apenas em um intervalo de menos de três meses. Em janeiro, Bossa nova sempre firmou uma parceria entre a gaúcha e Roberto Menescal e Toquinho, em um trabalho que revisita clássicos como Águas de março e O barquinho. Abril, por sua vez, foi marcado pelo lançamento de Brutal paraíso, quinto disco de estúdio da cantora e ponto de partida do show que ocorre neste sábado (29/8), no festival Na Praia.

Em maio, Luísa explicou ao Correio que o álbum mais recente foi fruto do momento atual de vida. “Seria muito estranho para mim criar algo que não estivesse relacionado com o que penso, com o que estou vivendo. Eu precisava falar sobre essas coisas que a gente sente mas que são difíceis de nomear. A vida adulta é assim, né? Ela não é uma coisa só", relatou a cantora. Em Brutal paraíso, a gaúcha passeia entre o funk e a bossa nova ao longo de 23 faixas.

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O título do disco, segundo a artista, é um bom resumo do que o trabalho procura passar. “O nome diz tudo: é brutal, mas é um paraíso. A vida é assim”, ponderou Luísa, que canta o fim de um relacionamento em Amor! Que pena e versa sobre os clichês românticos em Sempre você. As relações amorosas também ditam as principais composições de Pandora (2019), Doce 22 (2021) e Escândalo íntimo (2024), álbuns que marcam o início da discografia da gaúcha.

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Nos palcos do Na Praia, Luísa deve apresentar faixas de todas as fases da carreira: “Eu gosto de pensar no show como uma experiência completa, não só uma lista de músicas”. Cliente assídua do cachorro-quente da Igrejinha quando está na cidade, ela também celebrou a conexão com o público da capital. “Brasília sempre me surpreende. A energia é muito apaixonada, muito presente", declarou a artista.

Ainda no sábado, se apresentam no festival Pedro Sampaio e Carol Biazin. Nesta sexta-feira (27/8), é a vez de MC Livinho, Kayblack, Vulgo FK e MC Hariel comandarem a festa. Após o fim de semana, o evento retorna apenas em 19 de setembro, com show do projeto Cabaré, dos sertanejos Leonardo e Bruno & Marrone.

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Serviço

Luisa Sonza no Na Praia

Amanhã, a partir das 18h, no Na Praia Parque

Ingressos podem ser adquiridos por meio do site oficial ou aplicativo da R2, a partir de R$ 149

Não recomendado para menores de 16 anos.

