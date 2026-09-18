Rock, indie e pop dividem o palco do festival Convite Genérico

Paulo Sarvi (voz), Hudson Marques (guitarra) e Luis Guillermo são os integrantes da banda Mundo Genércio, anfitriã do festival - (crédito: Divulgação)

Abrir espaço para bandas de pop rock, indie e outras vertentes direcionadas a um público amplo é a proposta do festival Convite Genérico, que estreia neste fim de semana. A primeira edição do evento ocorre na Casa da Cultura do Guará, com shows neste sábado (19/9) e domingo (20/9), a partir das 15h. As bandas Mundo Genérico, anfitriã, e as convidadas Madamme Bovary, Mirante, Suíte Super Luxo e Xavier são algumas das atrações.

Leia também: Disputa entre Moraes e Mendonça no STF leva canais de notícias a recorde no Ibope

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ideia, conta o organizador Luis Guillermo, surgiu da percepção de que existe espaço para um festival de rock que possa ser vivido por diferentes gerações. O Convite Genérico, ao contrário do que propõe a cena underground e nichada, ambiciona ser frequentado por público diverso. "Nossa intenção é construir um espaço de convivência, no qual a música seja o ponto de partida para reunir pessoas de diferentes idades, experiências e referências culturais", comenta Luis.

Leia também: Andressa Urach pede que fã não use Bolsa Família para assinar seu conteúdo adulto

O também baterista da banda Mundo Genérico acrescenta que a proposta envolve sonoridade mais leve e abrangente. "O próprio nome do festival traduz um pouco isso. O convite é genérico porque é para todo mundo. Queremos um evento que acolha diferentes perfis de público e no qual cada pessoa possa encontrar alguma forma de identificação."

Leia também: Espetáculo de Zé Regino retrata história sobre amor e envelhecimento

A programação do evento reúne apresentação da Aplausos Clube de Comédia, além de feira de artesanato, praça de alimentação e área para grafitagem ao vivo. "Mais do que criar um festival para um determinado público, queremos criar um festival em que qualquer pessoa possa se reconhecer. Essa é, para nós, a essência do Convite Genérico", resume Luis. O projeto tem fomento do Fundo de Apoio à Cultura (FAC).

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

Serviço

Festival Convite Genérico

Amanhã (19/9) e domingo (20/9), a partir das 15h, na Casa da Cultura do Guará (QE 25, Guará II, ao lado da Administração). Entrada franca.