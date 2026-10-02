Projeto Fala Materna propõe encontro musical entre Portugal e Brasil

O Clube do Choro de Brasília recebe, nesta sexta-feira (2/10), às 20h30, o projeto Fala Materna, que propõe um encontro entre as músicas populares brasileira e portuguesa. A apresentação reúne canções autorais e releituras de obras dos dois países, explorando as conexões construídas pela língua, pela história e pelas influências culturais compartilhadas.

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O projeto nasceu em 2013, em Brasília, a partir do encontro entre os portugueses João Lucas e Francisco Bandarra, ambos radicados no Brasil. A ideia inicial era reunir em um mesmo repertório músicas consideradas fundamentais para os dois artistas nos cancioneiros brasileiro e português. Com o tempo, a proposta incorporou composições próprias e novos integrantes, chegando à formação atual, com Lucas Trigueiro, Rodrigo Salgado e Leander Motta.

João Lucas explica que o diálogo entre as duas tradições está na capacidade de valorizar elementos de suas culturas de origem sem deixar de construir uma linguagem própria. "Assim como a música brasileira não se reduz ao samba, fique claro que a música portuguesa não se reduz ao fado", afirma. Segundo o músico, o projeto busca justamente evidenciar a variedade da produção musical dos dois países e celebrar a diversidade da expressão em língua portuguesa.

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No show, o grupo apresenta o disco Venha mais uma na íntegra, além de releituras de canções brasileiras e músicas portuguesas adaptadas à linguagem do Fala Materna. Entre as obras que, para João Lucas, melhor representam esse encontro estão a composição autoral Choro do riso, além de Fado tropical e Tanto mar, de Chico Buarque, e Os argonautas, de Caetano Veloso.

O show pretende aproximar o público brasileiro de uma parcela da música portuguesa que, segundo João Lucas, ainda tem menos circulação no país. "Em Portugal, a cultura musical brasileira é uma presença muito forte e muito abrangente. Já o contrário não é propriamente uma realidade", observa. Para o músico, o grupo parte justamente desse desequilíbrio para apresentar uma proposta que seja nova para o público, mas que também desperte familiaridade.

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Brasília ocupa um papel importante nessa identidade. Para João Lucas, a capital, formada pelo encontro de pessoas de diferentes regiões do país, representa a própria ideia de mistura que orienta o projeto. "Brasília, como cidade, parece ser a metáfora perfeita para o novo, o junto e misturado, o eclético", define.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco