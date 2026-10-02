Clássico da comédia romântica, musical Mamma Mia ganha versão brasiliense

Com a história simples de uma comédia romântica familiar, o musical Mamma Mia in Concert leva ao palco do Teatro Poupex uma versão reduzida do espetáculo que ficou quase 15 anos em cartaz na Broadway. Realizada pelo Empório Cultural de Brasília com a Companhia de Teatro Musical de Brasília, a montagem foi escolhida para comemorar os 45 anos da Poupex, celebrados este ano. “A escolha foi em função do repertório mesmo”, avisa Michelle Fiuza, diretora musical do espetáculo. “É uma grande homenagem ao ABBA, uma das bandas mais famosas de todos os tempos, que atravessou gerações. Da galera que nasceu nos anos 1960/1970 até hoje, crianças e adolescentes conhecem e gostam.”

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Os cantores serão acompanhados pela Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira (OSFAB), com regência de Michelle, e o repertório incluiu as canções mais conhecidas e celebradas do ABBA. “São muitas as músicas da banda, não dá para incluir tudo, mas as mais famosas estão lá, os grandes hits”, avisa a maestrina. O musical original conta com pouco mais de duas horas de duração, mas a versão brasiliense foi reduzida para uma hora e meia. “É uma adaptação, porque o da Broadway é sempre muito extenso, muito grande”, avisa a maestrina.

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A história do musical é muito simples e envolve duas gerações de mulheres, uma mãe e uma filha. O conflito gira em torno do fato de a filha não saber a identidade do próprio pai. Ela está prestes a casar e descobre um diário escrito pela mãe na juventude, no qual conta sobre três possíveis paixões que poderiam estar por trás da paternidade. A menina resolve então convidar os três para o casamento no intuito de descobrir qual deles é o pai verdadeiro. “As músicas vão embelezando, ajudando a contar parte dessa história. O texto conta a história e as músicas ajudam a colocar a plateia no clima, na cena do que o personagem está sentindo. É uma história simples, uma comédia romântica que fala sobre relações e amor. É super interessante, leve, bem descontraído”, avisa Michelle, que manteve, nos arranjos, as particularidades que fizeram, ao longo de décadas, o sucesso do Abba. “As músicas são muito boas, atemporais, tem desde baladas a músicas extremamente dançantes que foram se perpetuando ao longo dos anos e passadas de geração em geração. E quando a música é boa, permanece e não morre”, acredita.

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Serviço

Mamma Mia in Concert

Nsta sexta (2/10), às 20h, e sábado (3/10), às 17h e às 20h, no Teatro POUPEX (Setor Militar Urbano - SMU). Ingressos: a partir de R$ 40 (meia), no Sympla. Não recomendado para menores de 12 anos







