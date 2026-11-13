Telo Borges e a banda Ventos Solares trazem o som de Minas ao DF

A poesia e a sonoridade da música mineira chegam ao palco do Clube do Choro de Brasília nesta sexta-feira (13/11), com o espetáculo Viva Minas. O show reúne o pianista, cantor e compositor Telo Borges e a banda Ventos Solares em uma celebração ao legado do Clube da Esquina e às composições que marcaram a música popular brasileira. O show começa às 20h30 e percorre clássicos do movimento, além de canções autorais de Telo.

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Irmão dos músicos Lô Borges e Márcio Borges, Telo cresceu em meio aos encontros musicais que deram origem a um dos movimentos mais importantes da MPB. Sua relação com o Clube da Esquina começou ainda na infância, quando, aos 10 anos, participou de gravações ao lado de Milton Nascimento e Clementina de Jesus, nos estúdios da gravadora Odeon, no Rio de Janeiro.

No espetáculo em Brasília, o músico promete uma imersão em seu repertório, com destaque para as participações autorais na obra do irmão Lô Borges, além de canções ligadas a Beto Guedes e Milton Nascimento. Entre as composições que integram sua trajetória estão Vento de Maio, Tristesse e Voa Bicho.

A parceria com a Ventos Solares tem raízes antigas. Segundo Telo, a aproximação começou durante o período em que ambos integravam a banda de Beto Guedes. Na época, ele dividia os teclados com Renato Vasconcellos, integrante do grupo brasiliense. “Nosso entrosamento era facilmente percebido pelo público e hoje a gente se reencontra para celebrar essa parceria e amizade com muita alegria”, conta.

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Vocalista da Ventos Solares e produtor do evento, Clausem Bonifácio explica que a proposta do espetáculo é destacar as particularidades da música produzida em Minas Gerais, muitas vezes reconhecida apenas como parte de um repertório amplo da MPB. Para ele, o Clube da Esquina representa uma identidade musical própria, construída a partir do encontro de diferentes influências.

“O que foi feito nesse período, no começo dos anos 1970 até o começo dos anos 1990, principalmente nos anos 1970, que é o ápice desse movimento do Clube da Esquina, tem características muito próprias”, afirma Clausem. O produtor destaca a combinação entre Bossa Nova, rock, música nordestina e elementos da tradição religiosa do interior mineiro, como as novenas e a música sacra. “Ela é sofisticada e, ao mesmo tempo, muito simples e muito regional. Por isso que ela é tão universal”, resume.

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A escolha do Clube do Choro como palco da apresentação também tem um significado especial. O produtor destaca a tradição e a curadoria do espaço, que já recebeu importantes nomes da música brasileira e internacional. “É muito importante você tocar em um lugar que o público já reconheça como um lugar legal, que a gente não tenha que convencer ninguém a ir ao Clube do Choro”, avalia.

Serviço

Viva Minas

Nesta sexta-feira (13/11), às 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos a partir de R$50 na Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco