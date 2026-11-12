Anitta diz que tinha 'picos de depressão' nos EUA

Anitta, que está entre os indicados ao Grammy Latino, a ser realizado nesta quinta-feira, 12, comentou seu retorno ao Brasil em 2025, e a forma como morar nos Estados Unidos afetava sua saúde mental. Em entrevista ao programa Vix música all access, a artista afirmou passar por "picos de depressão" quando vivia fora.
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"Fora do Brasil, eu tinha muitos picos fortes de depressão, ia para um buraco de escuridão, muito ruim", revelou.
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A cantora explicou que sua saúde melhorou desde seu retorno, e que agora a situação está sob controle. "Nunca mais tive desde que voltei a viver aqui (no Rio de Janeiro)".
"Fico todos os domingos com minha família, fui viajar com minha mãe, estava com meu irmão hoje de manhã... nada na vida é mais importante que isso", completou.
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Ainda no programa, Anitta relatou que também passa por nova fase no âmbito das amizades. A brasileira comentou o relacionamento com Peso Pluma e como os dois se afastaram. Juntos, fizeram a música Bellakeo.
"Faz tempo que não falo com o Peso Pluma", disse. "Na verdade, tem tanto tempo que não vejo tanta gente desde que voltei a morar no Brasil... Peso é incrível, carinhoso, muito amado, preocupado em como estamos passando, generoso, e foi muito legal trabalhar com ele."
"Há muitos tipos de artistas que gravamos colaborações que só querem a nossa base de fãs, e não devolvem. Já Peso Pluma queria que os fãs deles estivessem comigo também, conhecendo meu trabalho", completou.
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