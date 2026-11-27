Duda Beat, Gaby Amarantos, Arnaldo Antunes, Melly, Pratanes, Gabriel Grossi Trio convida Dora Sanches, Seu Pereira e Coletivo 401, Kirá e Mari Coelho e Guiss Guiss Bou Bess, do Senegal, tomam conta do Voa Festival, evento que entra na quarta edição misturando gêneros e atraindo o público brasiliense para a área externa da Caixa Cultural.

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Lucas Formiga, idealizador e diretor do Voa, afirma que o grande diferencial desse ano é o lugar. "Desde o começo, o Voa tem essa vontade de ocupar a cidade, de pegar um espaço que o brasiliense atravessa todo dia sem parar e transformar em ponto de encontro. Cada edição a gente leva o festival para um canto diferente de Brasília, e esse ano chegamos ao Jardim das Esculturas, ali na Caixa Cultural. É um pedaço do centro que muita gente nunca viu cheio de vida, com gente dançando, se encontrando, ficando até tarde", destaca.

Com ingressos acessíveis, o festival tem como objetivo aproximar cada vez mais os brasilienses. "Não adianta ter Arnaldo Antunes, Duda Beat, Gaby Amarantos e uma banda do Senegal no palco se o público da cidade não consegue entrar. Esse ano o Voa está mais perto das pessoas, no lugar e no preço", conta Lucas.

Gaby Amarantos irá apresentar o Rock Doido Doido, show que evidencia o pop paraense. A artista já apresentou um pouco do rock doido na capital e vem com a versão evoluída da performance. "Estou muito feliz de estar de volta à Brasília, uma cidade que eu tenho uma relação muito forte. É um lugar que eu me sinto em paz. Eu gosto muito de poder aproveitar a natureza, as cachoeiras, tenho muitos amigos e amigas amadas que moram em Brasília. É um lugar que eu me conecto muito, e fazer show na Terra Vermelha é para mim um dos momentos mais icônicos e especiais da minha carreira", destaca.

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O momento atual da carreira de Gaby tem sido marcante. O rock doido tem se espalhado pelo Brasil, colocando em destaque a música nortista. "Estou vendo um momento de aclamação do Rock Doido, um projeto que me fez escalar mais alto a montanha do sucesso da música brasileira, firmando um novo ritmo para o Brasil e é muito importante o que está acontecendo na minha carreira. Eu sei da importância desse trabalho, para que o povo brasileiro possa conhecer mais as brasilidades do Norte, eu estou extremamente realizada", afirma.

Duda Beat apresenta na capital a turnê Tara & Delírio, que reúne dois momentos especiais da discografia da artista, o EP Tara e Tal e o EP Esse delírio vol. 1. A artista relembra bons momentos com a capital. "Já tive vários encontros especiais em Brasília e estou muito feliz de voltar! Brasília tem uma diversidade cultural muito rica, vários artistas incríveis que nasceram de lá, e a relação que as pessoas têm com a cultura na cidade é uma coisa muito legal de se ver. Sempre recebo muito amor do público brasiliense e estou doida para matar essa saudade no Voa", comenta Duda Beat.

Serviço

Voa Festival

Nesta sexta (27/11) e no sábado (28/11), a partir das 19h, e domingo, a partir das 18h, na Caixa Cultural (SBS Q. 4 BL A Lotes ¾). Ingressos a partir de R$ 15 + taxa do Sympla.







