Nem sempre os pratos mais interessantes da gastronomia são preparados com os ingredientes mais disputados. Moela, rabada, pescoço de peru e mocotó mostram que há muito sabor para além dos cortes tradicionais e das escolhas mais óbvias do cardápio. Presentes em receitas populares e conhecidos por características próprias de textura e preparo, esses ingredientes conquistam espaço à mesa e revelam diferentes possibilidades da cozinha brasileira.

À frente do Miúdo, restaurante que dá a devida atenção para ingredientes como língua e moela, a chef Marina Siqueira acredita no aproveitamento integral dos alimentos. “Existe uma riqueza enorme nas diferentes formas de preparar cada parte do animal. São conhecimentos que muitas vezes vieram das cozinhas das nossas mães, avós e de tanta gente que cozinhava muito antes da gente. Para mim, valorizar a gastronomia brasileira também é reconhecer e preservar esses saberes”, opina a proprietária do restaurante.

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Pedro Caetano, sócio do Patinho Feio, defende que carnes menos convencionais têm riqueza de sabor e textura que cortes sofisticados muitas vezes não entregam. “Além disso, eles tornam a operação mais sustentável e combatem o desperdício. Trabalhar com esses ingredientes exige técnica e democratiza a boa gastronomia, entregando pratos incríveis com um custo-benefício muito justo para o cliente”, ressalta.

Para Kellen Amorim, do Marambaia, a resistência das pessoas aos pratos da culinária popular brasileira, na maioria dos casos, não está relacionada ao sabor. “O estigma relaciona-se muito mais a fatores culturais, sociais e econômicos construídos ao longo do tempo. Existe uma hierarquia social da comida”, afirma a sócia.

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“Historicamente, determinados ingredientes, cortes e preparos foram associados às populações marginalizadas, enquanto outros passaram a representar status, sofisticação e distinção. Isso influencia a maneira como as pessoas olham para um prato antes mesmo de prová-lo”, destaca Kellen.

Para deixar os preconceitos de lado e descobrir novas possibilidades à mesa, restaurantes da cidade convidam a dar uma chance ao paladar. Nesta semana, o Divirta-se Mais reúne pratos que mostram como moela, rabada, pescoço de peru e mocotó podem render experiências saborosas e surpreendentes.



Preparação à brasileira

A chef Marina Siqueira leva no nome do restaurante autoral o carinho por preparações que fazem parte da cozinha popular brasileira. Na comercial da 307 Norte, o Miúdo trabalha com língua, moela, ossobuco, costela e outros cortes que fazem parte da tradição alimentar nacional. O objetivo da casa, segundo a proprietária, é apresentar tais ingredientes de maneira "gostosa e acolhedora, sem mudar a essência deles".

Um bom tempero, uma textura agradável e uma apresentação cuidadosa, para Marina, fazem a diferença na hora de levar um prato que pode ser considerado diferente aos olhos da clientela. "Fico muito feliz quando alguém experimenta uma coisa nova aqui, se surpreende e até muda sua aversão a ela", diz a chef.

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Um dos destaques do menu é, justamente, o cozido de moela e coração de frango (R$ 39,90), servido à base de tempero de pimenta-de-cheiro e alho. "O prato vem com pão francês e molho de pimenta, porque é daquelas comidas que ficam ainda melhores quando você molha o pãozinho no caldo", garante a proprietária.

Marina ainda explica que, por se tratar de um músculo naturalmente firme, a moela pede um cozimento mais longo. "A gente respeita esse tempo até conseguir uma textura macia e um caldo cheio de sabor", afirma a chef.

Para ela, o ingrediente representa muito bem a cozinha de interior e de boteco. "Ele está presente na mesa de muitas famílias brasileiras e que carrega um pouco dessa história de cozinhar com o que se tem, aproveitando os ingredientes e criando receitas cheias de identidade", avalia.



Fim de semana com rabada

O fim de semana é sinônimo de rabada no Patinho Feio, restaurante na EQN 102/103. O bufê (R$ 69,90) servido no almoço de sexta, sábado e domingo tem como destaque o prato, que, segundo o sócio Pedro Caetano, é preparado com extremo cuidado. "Tiramos o excesso de gordura, deixando apenas a suculência e o colágeno que derretem na boca. Cozinhamos a carne lentamente, com especiarias, até ela desmanchar do osso", detalha o proprietário.

Para Pedro, a rabada é a "pura expressão da comida afetiva da culinária brasileira". No menu da casa, a iguaria também aparece como petisco no pastel com queijo, que sai a R$ 49,90 a porção. "É um prato que nasceu do aproveitamento inteligente de ingredientes simples, que, com tempo de fogo e tempero, virou sinônimo de reunião de família e do almoço de fim de semana. Ela mostra como a cozinha nacional sabe transformar cortes populares em memória e aconchego", avalia.



Para além do prato

No Marambaia, o mocotó não é apenas um ingrediente, e, sim, o protagonista do prato, garante a proprietária Kellen Amorim. No preparo da casa, ele é fervido em água e limão e refogado com alho, cebola, tomate, colorau, cúrcuma e sal. É cozido até que fique macio e que o caldo ganhe sabor e consistência. Os legumes, batata e cenoura só entram no dia seguinte, quando o prato é finalizado e servido. "É uma comida que exige tempo, cuidado e paciência", afirma a sócia.

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Na casa, o mocotó é encontrado em diferentes formatos — como PF (R$ 30); para compartilhar (R$ 40 — duas pessoas), com arroz, feijão e salada; e nas cumbuquinhas de 300ml e 500 ml (R$ 15 e R$ 27). "Seu preparo não é sofisticado no sentido de seguir tendências ou utilizar ingredientes raros, mas carrega uma sofisticação própria, que está no domínio do fogo, no tempo de cozimento, na construção do sabor e no conhecimento de quem sabe preparar", aponta Kellen.

"Além disso, é um prato que tem muito valor nutricional e cumpre um papel importante na alimentação. O mocotó é rico em proteínas, colágeno, minerais e vitaminas do complexo B. Muitas vezes, essa dimensão nutricional é pouco reconhecida porque existe um olhar preconceituoso sobre a comida popular, como se ela fosse apenas uma comida simples, sem valor ou qualidade", defende a proprietária.

Tira-gostos para todos os gostos

Na Quituart, a chef Rosangela Rabello, mais conhecida como Tia Rô, apelido que também dá nome ao restaurante, gosta de ressaltar que não serve comida nordestina, e, sim, comida sertaneja. Por isso, no estabelecimento da “ceariba”, nascida no Ceará e criada na Paraíba, receitas como rabada (R$ 70), dobradinha (R$ 85) e cozido (R$ 85) não faltam.

Os tira-gostos, como a moela ensopada (R$ 50), o fígado acebolado (R$ 60) e a língua (R$ 60), também chamam a atenção da clientela. Um dos destaques é o pescoço de peru (R$ 80) que, segundo Tia Rô, apesar de não ser uma parte tão desejada da ave, conquista na primeira mordida. “Não coloco na panela de pressão. Primeiro refogo na banha de porco, com alho, cebola e gengibre”, explica a chef sobre o preparo.

Ao final, ela acrescenta hortelã “bem picadinho” na mistura. “Ajuda na digestão”, afirma. Para acompanhar, não falta a boa e velha cerveja gelada, que varia entre R$ 15 e R$ 20, a depender da marca.