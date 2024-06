Cinemateca Brasileira projeta filmes históricos na Biblioteca Nacional

O projeto Viva Cinema, criado pela Cinemateca Brasileira, chega a Brasília na terça-feira (11/6) com uma seleção de trechos filmes antigos e históricos que serão exibidos na Biblioteca Nacional de Brasília, a partir das 19h. No programa estão Cerimônias e Festa da Igreja em S. Maria (1909); Apuros de Genésio (1940) e Amazônia e Rio Exposição (1922).

O longa Cerimônias e Festa da Igreja em S. Maria é o título mais antigo do acervo, com imagens da inauguração, em 1909, da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Apuros de Genésio traz uma esquete do humorista Genésio Arruda e também será exibido no Festival de Filmes Silenciosos de Pordenone, em outubro. Amazônia e Rio Exposição apresenta uma compilação de imagens feitas por Silvino Santos entre os anos 1919 e 1926 na região Norte do país e na capital federal.

A Cinemateca Brasileira, que tem como missão a preservação de obras audiovisuais brasileiras, lançou em junho de 2023 o projeto Viva Cinemateca, que ajuda a preservar as coleções do acervo. O projeto já percorreu 15 estados do Brasil em ações educativas e de mostra de cinema.

Viva Cinemateca recuperou cerca de 1.785 títulos, gravados entre 1900 e 1950. A coleção de nitrato de celulose foi digitalizada e está disponível no site da Cinemateca.

Nos primeiros anos da indústria cinematográfica, eram usadas películas em nitrato de celulose. Por se tratar de um material delicado, que gera autocombustão, as películas em nitrato foram responsáveis por quatro incêndios na Cinemateca: em 1957, 1969, 1982 e 2016. Desde 2022 foram contratados 30 pesquisadores e técnicos de preservação e documentação de todo o país que trabalharam por dois anos no projeto, recuperando 3.392 rolos de filmes, entre eles cinejornais, documentários, filmes de ficção, domésticos e publicidade.

Cinemateca Brasileira- Viva Cinemateca

Na Biblioteca Nacional, terça-feira (11/6),a partir das 19h.