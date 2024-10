Agência Fitch eleva classificação de risco do banco Master de BBB para A

A agência de classificação de risco Fitch Ratings elevou a nota do banco Master de ‘BBB (bra)’ para ‘A-(bra)’. De acordo com a avaliação, a instituição tem perspectiva estável e segue com Notas de Default de Emissor (IDRs) em ‘B+’ e de viabilidade em ‘b+’.

De acordo com o relatório da Fitch, divulgado ontem, a elevação da classificação de risco do Master é reflexo da expansão estratégica e das aquisições realizadas pela instituição financeira. Essas ações foram impulsionadas por injeções de capital e pela geração de recursos próprios, além da estabilização do perfil corporativo, com níveis consistentes de liquidez, rentabilidade adequada e ativos estáveis.

A instituição financeira reportou um aumento de 29% na receita operacional total no primeiro semestre de 2024 em relação ao ano anterior. O relatório pondera que um crescimento baseado em aquisições apresenta riscos naturais, mas destaca que o Banco Master tem demonstrado “efetiva capacidade” de administrar esses desafios.

“Nossa expectativa é cada vez mais alta quando olhamos para o futuro. Temos avançado com nosso modelo de negócios, atualizando nossa política de controle de riscos a partir da diversificação de nossos produtos, canais de distribuição e, vemos, como consequência disso, uma melhora sustentada de resultados”, avalia Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master.

Leia também: Lula inaugura fábrica de insulina e se emociona ao lembrar da bisneta

O CEO da empresa, Augusto Lima, afirma que o objetivo é entregar soluções mais diversificadas, de modo a atender a variados perfis de investidores. “Estamos construindo uma relação de confiança com nossos clientes, oferecendo soluções que realmente atendem às necessidades de cada um”, comenta.