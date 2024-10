Novas Formas de Cuidar: evento gratuito discute economia do cuidado

A 10º edição da Semana de Inovação será realizada em Brasília ao longo desta semana — nos dias 29 a 31 de outubro. Totalmente gratuito, o evento é uma iniciativa da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com atividades online e presenciais, e é o maior evento do gênero na América Latina. Com o tema Novas Formas de Cuidar, a Semana de Inovação conta com mais de 600 horas de conteúdo online — que envolve palestras, oficinas e mesas-redondas.

Ao todo, a programação se divide em cinco grande eixos temáticos: Trabalho e Saúde, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Clima, Diversidade e Inclusão e Cidades e Territórios.

Entre os temas debatidos ao longo dos dias do evento, a sociedade dos cuidados será abordada. “A sociedade dos cuidados representa um novo paradigma para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, posicionando o cuidado no centro das preocupações e necessidade urgente da corresponsabilização", declara Betânia Lemos, presidente da Enap.

Durante o evento, será possível visitar a exposição do coletivo de mulheres brasilienses Matriz, na Varanda do Cuidado, com o tema Cuidado é Trabalho - Arte e Maternagem. As artistas Tatiana Reis, Jaqueline Barbosa, Marta Mencarini e Rafaela Kalaffa disponibilizarão um painel de cortiça interativo, uma intervenção com lambe-lambe, um letreiro de LED — que tem como objetivo provocar reflexões sobre o amamentar —, entre outras obras.

A Semana de Inovação também contará com um "divã": um sofá colocado no hall do segundo andar da Enap — local onde acontecerá o evento. Nele será possível fazer desabafos, especialmente sobre a questão do cuidado, através da escrita, desenho ou por meio de áudios que serão disponibilizados em uma sala próxima.

Na programação estão diversos palestrantes renomados e líderes inovadores em diversos setores e países. Também contará com especialistas nos painéis de discussão, que irão conversar sobre as tendências e os desafios da inovação no setor público.

Serviço:

Cidade: Brasília (DF)

Local: Escola Nacional de Administração Pública - Enap (SPO Área Especial 2-A, Asa Sul)

Datas: 29, 30 e 31 de outubro

Formato: Presencial e On-line



Apenas as atrações do palco principal serão transmitidas. Conteúdo on-line é exclusivo para inscritos.

Clique aqui para ver a programação completa.

