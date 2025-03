"Congresso seguirá protagonista na economia", diz deputado Antônio Brito

O deputado federal Antônio Brito (PSD-BA) afirmou que o protagonismo do Congresso tem sido essencial para garantir a estabilidade econômica, a responsabilidade fiscal e a continuidade das reformas estruturantes no Brasil. A declaração foi dada nesta quarta-feira (12/3) durante o Brasil Summit 2025, evento realizado pelo Lide em parceria com o Correio Braziliense, no hotel Brasília Palace.

Brito destacou que o parlamento tem atuado para blindar as medidas econômicas da polarização política e garantir um ambiente de previsibilidade para o setor produtivo. Ele também alertou para os desafios que a economia brasileira enfrentará em 2025, especialmente diante da desaceleração do PIB e da necessidade de ajustes fiscais para equilibrar o gasto público.

O deputado ressaltou ainda que, nos últimos anos, o Congresso consolidou-se como um parlamento reformista, assumindo um papel determinante na aprovação de medidas estruturantes. Entre as principais reformas citadas por ele estão a PEC do Teto de Gastos (2016), a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central, todas essenciais para garantir maior estabilidade à economia brasileira.

O congressista enfatizou que essas mudanças foram feitas com base no diálogo entre os Poderes e na busca por consensos. “Sem liderança, não se tem a capacidade de empreender reformas. Sem liderança, não se tem a capacidade de construir consensos a partir desse diálogo”, afirmou.

O líder do Partido Social Democrático (PSD) na Câmara também destacou a importância da PEC da Transição, aprovada ao final do governo Bolsonaro, permitindo que o novo governo desse continuidade a compromissos financeiros essenciais, como o pagamento do Bolsa Família e outras políticas sociais.

Segundo ele, a atuação do Congresso nesse processo demonstrou capacidade de articulação e maturidade política, reforçando o papel do Legislativo como um mediador entre diferentes interesses. Ele ressaltou que “todas as medidas econômicas que chegaram ao Congresso foram blindadas da polarização política”, o que permitiu um avanço nas reformas sem conflitos ideológicos.

Sobre o cenário econômico para 2025, Brito alertou que a desaceleração do PIB no último trimestre de 2024 já é um sinal de preocupação e que medidas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil precisam ser analisadas com cautela. Ele afirmou que o Congresso terá a responsabilidade de evitar aumento do gasto público e da carga tributária. “Nosso desafio é garantir equilíbrio fiscal sem prejudicar o setor produtivo”, declarou.













































O parlamentar garantiu que o Congresso continuará atuando para dar sequência às reformas estruturantes. Ele destacou que a reforma administrativa da PEC 32 precisa ser discutida no momento certo. Brito reforçou a importância da harmonia entre os Poderes e afirmou que o Parlamento seguirá garantindo a pacificação política e a responsabilidade fiscal no país. “O Congresso está preparado para os desafios que nos cabem na economia neste ano”, concluiu.

Assista o debate completo:

“Se nós tivemos no ano passado um crescimento do Produto Interno Bruto de 3,4% - o maior desde o final da pandemia - é fruto de um Congresso que tem buscado diálogo, tem buscado harmonia entre os Poderes e, sobretudo, protagonismo. Sem liderança não se tem a capacidade de empreender reformas”, afirmou o líder do PSD.

