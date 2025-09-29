InícioEconomia
Trabalho e Emprego

Caged: Brasil atinge 1,5 milhão de novos empregos em 2025 no mês de agosto

No mês, o saldo foi positivo em 147 mil novos empregos com carteira assinada

Os destaques no mês vieram do crescimento de 40,5 mil em trabalhadores com jornada de até 30 horas por semana e de 20 mil novos aprendizes - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
O emprego formal seguiu em crescimento no mês de agosto e o saldo positivo de novos postos de trabalho ocupados em 2025 atingiu o número de 1,5 milhão de pessoas, avanço de 3,18% do número de empregados em relação a dezembro de 2024. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (29/9) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na pesquisa de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Somente em agosto, o país obteve o saldo de 147,3 mil empregos com carteira assinada, como consequência de 2,23 milhões de admissões e de 2,09 milhões de desligamentos. O número, no entanto, veio menor que no mesmo mês do ano anterior, quando o crescimento foi de 239 mil. 

Dos cinco principais setores da economia, quatro registraram crescimento na comparação ao mês anterior. Os serviços tiveram alta de 0,34%, com 81 mil novas vagas, enquanto que o comércio avançou 0,30% com 32 mil novos postos de trabalho. Completam a lista, a indústria (0,21% e 19 mil) e a construção (0,57% e 17 mil).

Em 25 unidades da Federação, o saldo de empregos formais em agosto foi positivo, com São Paulo liderando em termos absolutos, com 45 mil novos postos, seguido por Rio de Janeiro (16 mil) e Pernambuco (12 mil). Em relação às variações percentuais, o maior crescimento veio da Paraíba, com expansão de 1,61%, seguida por Rio Grande do Norte (0,98%) e Pernambuco (0,82%).

O Caged também aponta que, do número total de postos de trabalho gerados, 75,1% são considerados típicos e 24,9% não típicos. Os destaques no mês vieram do crescimento de 40,5 mil em trabalhadores com jornada de até 30 horas por semana e de 20 mil novos aprendizes.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 29/09/2025 15:52
