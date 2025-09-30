Ex-secretário de Justiça de SP diz que IA é "maior criação humana" depois da internet

Costa apresentou dados concretos sobre a aplicação da IA na segurança pública, destacando o sistema Smart Sampa e as câmeras corporais da PMSP - (crédito: Mari Campos/CB/DA.Press)

O ex-secretário da Justiça e Cidadania do estado de São Paulo Fernando José da Costa afirmou que a Inteligência Artificial (IA) é a “maior criação humana depois da internet” e será crucial para o futuro. Em participação no 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio nesta terça-feira (30/9), ele apresentou dados concretos sobre a aplicação da IA na segurança pública, destacando o sistema Smart Sampa e as câmeras corporais da Polícia Militar paulista.



O programa Smart Sampa, implementado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), utiliza 40 mil câmeras (20 mil municipais conectadas a 20 mil particulares) para monitorar a cidade. Esse sistema utiliza IA para reconhecimento facial e identificação de placas, resultando na localização de 1.980 foragidos e 3.242 prisões em flagrante desde sua implementação no ano passado.

Quanto às câmeras corporais da Polícia Militar, implementadas em 2021 no governo João Doria, Costa ressaltou sua importância no combate à criminalidade, na redução da letalidade e na proteção do policial, servindo como prova em processos.

“Nós estamos falando de uma tecnologia faz com que o sistema aplique a tarefa de inteligência que o ser humano deveria fazer. Isso é sensacional, porque no início o que acontecia: a Inteligência Artificial fazia o sistema que o homem colocava para fazer, mas ela evoluiu”, exaltou.

Costa mencionou, porém, que a IA necessita de regulamentação, conforme pontuado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua fala no evento, mas não tem dúvidas de que a tecnologia “veio para ficar”.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

