Cardiologista diz que IA aumentará eficiência na medicina

A cardiologista Ludhmila Hajjar, da Rede D’Or, abordou a importância e o impacto da integração da Inteligência Artificial na área da saúde, principalmente no diagnóstico de doenças, no 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.
Segundo Hajjar, a integração da IA na medicina auxilia os profissionais de saúde. “Esse é um fenômeno que veio para ficar, para ampliar a segurança das nossas atividades médicas. Para levar uma medicina de maior eficiência e de mais justiça social que nós tanto desejamos quando estamos falando sobre vidas”, enfatizou.
A especialista explicou que a IA facilita o diagnóstico das doenças tempo dependentes (doenças cardiovasculares e câncer). A população está envelhecendo e com isso, segundo ela, vem o aumento da dificuldade de realizar o diagnóstico.
“Quando nós estamos falando de complexidade de sistemas de diagnóstico de intervenção terapêutica tempo dependente, nós temos que ter alicerces no que se refere à investigação plena, e o homem erra, o homem falha”, apontou.
Na visão de Ludhmila Hajjar, a Inteligência Artificial ajuda os médicos que recebem inúmeros exames, muitas vezes on-line. Ela frisou que a chance de errar um diagnóstico cai de 70% para 5%, com o uso da Inteligência Artificial. Além disso, a tecnologia ajuda no campo da pesquisa clínica, já sendo capaz de simular pacientes, medicamentos e modelos de precisão, exemplificou.
Hajjar negou a possibilidade de os médicos perderem espaço para as máquinas e afirmou que a Inteligência Artificial serve para incrementar e melhorar o atendimento. “O ser humano médico é insubstituível em alguns pontos, especialmente na empatia, na comunicação, no cuidado, porque a medicina ainda é a essência da arte”, disse. "Os sistemas de IA são muito bem-vindos na ciência, na segurança, na educação e na saúde", emendou.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Economia X-Via defende integração digital para aproximar governo e cidadão
- Economia "Invistam na bolsa de valores": a polêmica iniciativa do governo alemão voltada para crianças e adolescentes
- Economia IA é indispensável para o setor bancário, afirma presidente da Febraban
- Economia Inteligência artificial marca debates na Futurecom 2025
- Economia Ser contra a regulação da IA é como ser contra a lei da gravidade, diz Dino
- Economia IA já redefine a sociedade, afirma deputado Aguinaldo Ribeiro