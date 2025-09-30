Cardiologista diz que IA aumentará eficiência na medicina

"É um fenômeno que veio para ficar, para ampliar a segurança das nossas atividades médicas", destacou Ludhmila Hajjar - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

A cardiologista Ludhmila Hajjar, da Rede D’Or, abordou a importância e o impacto da integração da Inteligência Artificial na área da saúde, principalmente no diagnóstico de doenças, no 3º Brasília Summit: Inovação, tecnologia e data centers, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.

Segundo Hajjar, a integração da IA na medicina auxilia os profissionais de saúde. “Esse é um fenômeno que veio para ficar, para ampliar a segurança das nossas atividades médicas. Para levar uma medicina de maior eficiência e de mais justiça social que nós tanto desejamos quando estamos falando sobre vidas”, enfatizou.

A especialista explicou que a IA facilita o diagnóstico das doenças tempo dependentes (doenças cardiovasculares e câncer). A população está envelhecendo e com isso, segundo ela, vem o aumento da dificuldade de realizar o diagnóstico.

“Quando nós estamos falando de complexidade de sistemas de diagnóstico de intervenção terapêutica tempo dependente, nós temos que ter alicerces no que se refere à investigação plena, e o homem erra, o homem falha”, apontou.

Na visão de Ludhmila Hajjar, a Inteligência Artificial ajuda os médicos que recebem inúmeros exames, muitas vezes on-line. Ela frisou que a chance de errar um diagnóstico cai de 70% para 5%, com o uso da Inteligência Artificial. Além disso, a tecnologia ajuda no campo da pesquisa clínica, já sendo capaz de simular pacientes, medicamentos e modelos de precisão, exemplificou.

Hajjar negou a possibilidade de os médicos perderem espaço para as máquinas e afirmou que a Inteligência Artificial serve para incrementar e melhorar o atendimento. “O ser humano médico é insubstituível em alguns pontos, especialmente na empatia, na comunicação, no cuidado, porque a medicina ainda é a essência da arte”, disse. "Os sistemas de IA são muito bem-vindos na ciência, na segurança, na educação e na saúde", emendou.

