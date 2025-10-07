Correio é finalista do Prêmio CNT com série sobre sustentabilidade de rodovias no país

Matérias finalistas foram assinadas por Fernanda Strickland e Raphael Pati, ilustradas pelas fotografias de Ed Alves - (crédito: Ed Alves/CB)

As reportagens da série Caminhos de Plástico, do Correio Braziliense, são finalistas da 32ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo. Publicada em agosto deste ano, mostraram como o uso de material reaproveitado visa reduzir custos das rodovias e incentivar a infraestrutura sustentável no Brasil.

A lista dos 35 trabalhos finalistas, divididos em sete categorias, foi divulgada na tarde de segunda-feira (6/10). As matérias da série Caminhos de Plástico foram assinadas por Fernanda Strickland e Raphael Pati, com edição de Carlos Alexandre de Souza, fotografias de Ed Alves e arte de Lucas Pacífico.











Caminhos de Plástico

A série do Correio foi dividida em quatro reportagens. A primeira trouxe o levantamento da Universidade de Tsinghua, China, sobre os gastos excessivos e preocupantes de plástico. Além disso, apresentou o projeto holandês, Plastic Road, que conseguiu inaugurar, em setembro de 2018, a primeira ciclovia no mundo feita inteiramente de material reciclado triturado. A reportagem também apresentou os casos pioneiros no Brasil, em São Paulo, e como o material foi adaptado no país.

A segunda matéria publicada expôs o uso de plástico pós-consumo na pavimentação de rodovias, que está em fase experimental, e como ele é tratado como alternativa promissora para o setor de transportes no Brasil. Já utilizado em uma escala maior em outros países, esse tipo de asfalto promete mais durabilidade contra atritos e intempéries climáticas a longo prazo.

A terceira reportagem da série mostrou partes importantes do processo de reciclagem e como a tecnologia auxilia na construção do “asfalto ecológico”, que além de beneficiar o meio ambiente, oferece vantagens logísticas: menos manutenção significa menor interrupção no tráfego, reduzindo custos operacionais no transporte de cargas e passageiros.

A quarta e última reportagem trouxe entrevista da secretária nacional de Transporte Rodoviário (SNTR), do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, que apontou não estar faltando incentivo por parte do governo federal para inovações no setor. A secretária ainda criticou a gestão passada, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e do seu então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, a respeito do orçamento destinado ao setor de transportes.

Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), os trabalhos inscritos foram validados pela Comissão Organizadora e avaliados por um grupo de pré-selecionadores composto por cinco jornalistas com atuação acadêmica. Os critérios de avaliação incluíram relevância para o setor de transporte e para a sociedade, qualidade editorial, criatividade/originalidade e atualidade dos temas. Os vencedores serão anunciados na primeira semana de novembro.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro