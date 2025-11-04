Indústria perde fôlego e tem queda de 0,4% em setembro

As maiores influências negativas partiram dos segmentos de produtos farmoquímicos e farmacêuticos - (crédito: Pixabay/stevepb)

A produção industrial brasileira apresentou queda de 0,4% em setembro, na comparação com agosto, revertendo parte do avanço de 0,7% registrado no mês anterior. Segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira (4/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em relação a setembro de 2024, houve crescimento de 2,0%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Três das quatro grandes categorias econômicas e 12 dos 25 ramos industriais pesquisados registraram queda na produção em setembro. As principais influências negativas vieram dos segmentos de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,7%), das indústrias extrativas (-1,6%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias (-3,5%).



Segundo o gerente da pesquisa, André Macedo, entre abril e julho a indústria acumulou queda de 1,3%, após meses de desempenho predominantemente negativo. Em setembro, o setor voltou a recuar, impactado por segmentos de grande peso, como a indústria farmacêutica, o setor extrativo e a indústria automobilística, que juntos representam cerca de 23% da produção total.

Entre as 13 atividades que registraram aumento na produção, a de produtos alimentícios avançou 1,9%, com o maior impacto sobre o resultado geral da indústria. O setor alcançou o terceiro mês consecutivo de crescimento, acumulando alta de 4,4% no período.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No acumulado do ano, a indústria registra alta de 1,0% em relação ao mesmo período de 2024. Já no resultado dos últimos 12 meses, o avanço é de 1,5%.