Mulheres devem buscar papeis de protagonismo em suas funções, diz empresária

Helena Garret questionou o fato de haver tendência à inserção de mulheres apenas em cargos de assistência ou de assessoria a uma liderança, que geralmente é assumida por um homem - (crédito: Reprodução/Youtube Lide)

Sob o tema “Mulheres líderes”, lideranças femininas das iniciativas pública e privada reuniram-se no Brasília Palace Hotel, na manhã desta terça-feira (11/11), para participar do 4º Brasília Summit Lide - Correio Braziliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No painel "O papel da gestão feminina na área pública e privada", Helena Garret, empresária e presidente do Lide Paraná, destacou a importância de haver mulheres em espaços de poder. Ela questionou o fato de haver uma tendência à inserção de mulheres apenas em cargos de assistência ou de assessoria a uma liderança, que geralmente é assumida por um homem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Muitas vezes as mulheres não são colocadas (em determinada função) pela análise de sua eficiência, mas sim quando é conveniente e confortável pra os homens", afirmou Helena.

Leia também: Senadora critica misoginia na política e cobra paridade de gênero

Ela também apontou que mulheres devem buscar papeis de protagonismo em suas funções, mesmo que sejam questionadas em relação a cuidados com a casa ou com filhos.

"Os homens, quando assumem posições de poder, não são questionados sobre quem vai cuidar da casa ou dos filhos. Quando eu assumi o Lide, há seis anos, foi desafio porque meu filho mais novo tinha três meses. O meu marido, que também trabalhava, ninguém o perguntava sobre quem cuidaria dos filhos", provocou Helena Garret, ao relatar que ela — diferentemente do esposo — era alertada sobre os cuidados com a casa e com a criança.

Qualificação

A expectativa de que mulheres assumam cargos de destaque no mercado, além do combate a barreiras do machismo, demanda qualificação profissional.

Daniela Pereira, superintendente de Recursos Humanos do Banco Bradesco, contou que a empresa oferece "preparação para que mulheres estejam mais qualificadas e compitam mais no mercado".

Daniela Pereira, superintendente de Recursos Humanos do Banco Bradesco (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os resultados vistos no Bradesco, ainda conforme Daniela, refletem na ampliação do quadro feminino em posições de liderança no banco. "No último ano, 50% das promoções que ocorreram no banco foram para mulheres e hoje 40% do nosso quadro da alta liderança é preenchido por mulheres", disse.

Mesmo que positivas, essas informações, na avaliação de Daniela, ainda não são suficientes. "Isso mostra um convite para continuarmos com iniciativas para cada vez mais perseguir no mundo corporativo um ambiente mais equitativo e para que possamos ter cenários mais favoráveis às mulheres e à sociedade", frisou.

Oportunidade

Na visão da empresária Lídia Abdalla, CEO do Grupo Sabin, empresas devem oferecer cenário para que suas funcionárias sejam capazes de chegar à posição de chefia.

Lídia Abdalla , CEO do Grupo Sabin (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

"Nosso papel à frente dos negócios é ser exemplo para outras mulheres. E a mensagem que fica é que funcionárias e trainees também podem chegar lá", apontou Lídia, destacando que o quadro de funcionários do Sabin tem 74% de lideranças femininas.





