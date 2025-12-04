"Nordeste não é problema, é a solução", diz economista-chefe do BNB

O economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB), Rogério Sobreira, afirmou nesta quinta-feira (4/12) que a região vem crescendo acima da média nacional nos últimos anos e possui uma série de oportunidades para o futuro, como a transição energética e a infraestrutura. Segundo ele, “o Nordeste não é problema, é solução”.
“O Nordeste tem todos os elementos para seguir reafirmando o que ele tem sido nesses últimos tempos: parte da solução, e não do problema”, discursou Sobreira durante a abertura do CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).
“Não quer dizer que não tenha problemas a serem enfrentados, mas a ideia do Nordeste coitadinho, isso realmente passou”, emendou.
Para o economista, a urbanização em cidades que não sejam capitais, a expansão da fronteira agrícola e a produção de energia limpa estão entre as grandes oportunidades do futuro para a região.
Na questão energética, Sobreira defendeu que o Nordeste não seja apenas um exportador de energia limpa, mas que também haja incentivos para que indústrias e empresas se instalem na região para consumir a energia produzida localmente, desenvolvendo ainda mais o Nordeste.
O evento, realizado na sede do Correio, debate o desenvolvimento do Nordeste, a inovação tecnológica na região, bem como a eficácia de políticas públicas voltadas justamente para incentivar a economia nordestina.
