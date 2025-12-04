InícioEconomia
"Nordeste não é problema, é a solução", diz economista-chefe do BNB

O economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB), Rogério Sobreira, admitiu que a região ainda enfrenta problemas, mas "a ideia do Nordeste coitadinho realmente passou"

Rogério Sobreira discursou durante a abertura do evento
Rogério Sobreira discursou durante a abertura do evento "CB.Debate - Avanços do Nordeste", realizado pelo Correio, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB) - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O economista-chefe do Banco do Nordeste (BNB), Rogério Sobreira, afirmou nesta quinta-feira (4/12) que a região vem crescendo acima da média nacional nos últimos anos e possui uma série de oportunidades para o futuro, como a transição energética e a infraestrutura. Segundo ele, “o Nordeste não é problema, é solução”.

“O Nordeste tem todos os elementos para seguir reafirmando o que ele tem sido nesses últimos tempos: parte da solução, e não do problema”, discursou Sobreira durante a abertura do CB.Debate: Os avanços do Nordeste, realizado pelo Correio Braziliense em parceria com o Banco do Nordeste (BNB).

“Não quer dizer que não tenha problemas a serem enfrentados, mas a ideia do Nordeste coitadinho, isso realmente passou”, emendou.

Para o economista, a urbanização em cidades que não sejam capitais, a expansão da fronteira agrícola e a produção de energia limpa estão entre as grandes oportunidades do futuro para a região.

Na questão energética, Sobreira defendeu que o Nordeste não seja apenas um exportador de energia limpa, mas que também haja incentivos para que indústrias e empresas se instalem na região para consumir a energia produzida localmente, desenvolvendo ainda mais o Nordeste.

O evento, realizado na sede do Correio, debate o desenvolvimento do Nordeste, a inovação tecnológica na região, bem como a eficácia de políticas públicas voltadas justamente para incentivar a economia nordestina.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/12/2025 10:57 / atualizado em 04/12/2025 10:57
