Airbus projeta alta de 145% no tráfego aéreo de passageiros no Brasil até 2044

O mercado brasileiro de viagens aéreas deve registrar crescimento expressivo nas próximas duas décadas. De acordo com a Previsão de Mercado Global (GMF) 2025–2044 da Airbus divulgada nesta quarta-feira (17/12), o tráfego de passageiros no país tende a aumentar 145%, passando de 108,5 milhões em 2024 para 266,3 milhões em 2044. A projeção indica ampliação do volume de deslocamentos aéreos em diferentes segmentos, com impacto direto sobre a estrutura do setor no Brasil.
Nesse período, a frequência das viagens deve aumentar, com o indicador de viagens per capita subindo de 0,5 para 1,1. O estudo aponta que o tráfego doméstico deverá concentrar a maior taxa de crescimento, com avanço de 149%, seguido pelas rotas entre o Brasil e a América Latina com 145% e pelo tráfego internacional com 121%. A estimativa considera fatores como expansão econômica, crescimento da classe média e maior conectividade doméstica e internacional.
Para atender à demanda projetada, o número de aeronaves comerciais nacionais e estrangeiras operando no país deverá crescer 122% até 2044. A Airbus indica que a necessidade por aeronaves de corredor único e de fuselagem larga mais que dobrará ao longo do período analisado, refletindo a ampliação da malha aérea e do volume de passageiros.
O cenário brasileiro está inserido no contexto regional da América Latina, onde a previsão aponta a necessidade de 2.660 novas aeronaves até 2044, acompanhando a expansão da classe média, estimada em cerca de 500 milhões de pessoas na região. O estudo também projeta aumento da demanda por profissionais do setor aéreo, com a necessidade de aproximadamente 132 mil novos trabalhadores, entre pilotos, técnicos e tripulantes, ao longo das próximas duas décadas.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
