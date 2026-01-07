Warner rejeita última proposta da Paramount e mantém acordo com a Netflix

Operação envolve a aquisição dos estúdios centenários da Warner Bros., na Califórnia, nos EUA, e todo acervo cinematográfico - (crédito: AFP)

O conselho da Warner Bros. Discovery (WBD) rejeitou nesta quarta-feira (7/1) uma proposta revisada da Paramount, apresentada em 22 de dezembro, e decidiu manter o acordo já assinado com a Netflix. A nova oferta previa pagamento integral em dinheiro, no valor de US$ 30 por ação, além do aumento da multa rescisória para US$ 5,8 bilhões, valor equivalente ao previsto no contrato com a Netflix, e a extensão do prazo da oferta para o fim de janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Apesar das mudanças, a WBD informou que elas não foram suficientes para alterar sua posição. Em carta enviada à Paramount, o conselho afirmou que, de forma unânime, a proposta continua inadequada, destacando o valor considerado insuficiente, a falta de garantias quanto à capacidade de conclusão da operação e os riscos financeiros que recairiam sobre os acionistas da Warner caso o negócio não fosse finalizado.

Leia também: O que muda com a compra da Warner e HBO pela Netflix

Em documento regulatório que acompanha a decisão, a empresa classificou a oferta como uma estrutura de aquisição altamente alavancada, descrita como a maior desse tipo já registrada. Segundo o conselho, esse formato amplia os riscos, uma vez que mudanças no desempenho financeiro das empresas envolvidas, no setor ou nas condições de financiamento podem comprometer a viabilidade da operação, levando à rescisão ou à renegociação dos termos.



A Warner também avaliou que, apesar do aumento da multa rescisória pela Paramount, os custos adicionais que a empresa teria com o rompimento do acordo com a Netflix, incluindo pagamento de US$ 2,8 bilhões, juros sobre dívidas e uma taxa de US$ 1,5 bilhão relacionada a uma troca de dívida não concluída, reduziriam o valor líquido da compensação para cerca de US$ 1,1 bilhão.

Leia também: A surpreendente compra da Warner Bros pela Netflix que pode revolucionar indústria do cinema nos EUA

Outro ponto citado foi a preocupação com o histórico de litígios da Paramount. A empresa mencionou a possibilidade de ações judiciais caso a proposta não fosse aceita, o que, segundo a WBD, aumenta a incerteza sobre a conclusão de qualquer acordo nos termos propostos.

A Paramount e David Ellison, que lidera a investida, seguem defendendo que a oferta integral em dinheiro é superior ao acordo com a Netflix, que combina pagamento em caixa, ações da própria Netflix e uma participação residual vinculada à Discovery Global.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro