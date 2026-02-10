Dólar sobe após mínima do ano com mercado atento ao IPCA

O dólar à vista opera em alta frente ao real nesta terça-feira (10/2), após fechar na véspera no menor patamar desde 28 de maio de 2024. O movimento ocorre enquanto investidores analisam os dados de inflação de janeiro e acompanham repercussão da participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento promovido pelo BTG Pactual.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Por volta das 15h30, a moeda norte-americana subia 0,21%, cotada a R$ 5,204. Já o dólar futuro para março, o contrato mais negociado na B3, recuava 0,13%, a R$ 5,210 durante a manhã. Na segunda-feira (9), o dólar encerrou o pregão com queda de 0,59%, a R$ 5,18, acumulando desvalorização de 5,47% no ano.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Índice Ibovespa, por sua vez, registrava um recuo de 0,50% por volta das 15h40, quando era negociado em 185.324 pontos. Queda acontece após o último pregão ter fechado com a máxima histórica 186.241 pontos.
No campo dos indicadores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,33% em janeiro, repetindo a variação de dezembro. No acumulado de 12 meses, o índice chegou a 4,44%. O resultado ficou praticamente em linha com as expectativas do mercado, que projetavam avanço de 0,32% no mês e de 4,43% no período anual, segundo levantamento da Reuters.
Para Thomás Cordeiro, economista da Finance Consultoria, a atenção do mercado deve se voltar para o comportamento da inflação nos próximos meses. “Houve um leve aumento no IPCA acumulado em 12 meses. Vai ser importante observar se a queda do índice será mais expressiva em fevereiro, já que em fevereiro de 2025 houve um valor atipicamente alto, em torno de 1,3%, que ainda pesa no acumulado”, afirmou. Segundo ele, um resultado mais baixo pode provocar recuo relevante da inflação anual.
O economista avalia que os movimentos recentes do câmbio e da Bolsa estão ligados principalmente ao ingresso de capital estrangeiro. De acordo com Cordeiro, o cenário internacional tem estimulado a diversificação de ativos, diante das incertezas geradas pela política econômica dos Estados Unidos. “Esse ambiente afeta o papel do dólar como reserva de valor global e contribui para um aumento do fluxo de capitais para mercados emergentes”, disse.
*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais