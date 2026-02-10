Dólar sobe após mínima do ano com mercado atento ao IPCA

O dólar à vista opera em alta frente ao real nesta terça-feira (10/2), após fechar na véspera no menor patamar desde 28 de maio de 2024. O movimento ocorre enquanto investidores analisam os dados de inflação de janeiro e acompanham repercussão da participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento promovido pelo BTG Pactual.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por volta das 15h30, a moeda norte-americana subia 0,21%, cotada a R$ 5,204. Já o dólar futuro para março, o contrato mais negociado na B3, recuava 0,13%, a R$ 5,210 durante a manhã. Na segunda-feira (9), o dólar encerrou o pregão com queda de 0,59%, a R$ 5,18, acumulando desvalorização de 5,47% no ano.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Índice Ibovespa, por sua vez, registrava um recuo de 0,50% por volta das 15h40, quando era negociado em 185.324 pontos. Queda acontece após o último pregão ter fechado com a máxima histórica 186.241 pontos.

No campo dos indicadores, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,33% em janeiro, repetindo a variação de dezembro. No acumulado de 12 meses, o índice chegou a 4,44%. O resultado ficou praticamente em linha com as expectativas do mercado, que projetavam avanço de 0,32% no mês e de 4,43% no período anual, segundo levantamento da Reuters.

Para Thomás Cordeiro, economista da Finance Consultoria, a atenção do mercado deve se voltar para o comportamento da inflação nos próximos meses. “Houve um leve aumento no IPCA acumulado em 12 meses. Vai ser importante observar se a queda do índice será mais expressiva em fevereiro, já que em fevereiro de 2025 houve um valor atipicamente alto, em torno de 1,3%, que ainda pesa no acumulado”, afirmou. Segundo ele, um resultado mais baixo pode provocar recuo relevante da inflação anual.

O economista avalia que os movimentos recentes do câmbio e da Bolsa estão ligados principalmente ao ingresso de capital estrangeiro. De acordo com Cordeiro, o cenário internacional tem estimulado a diversificação de ativos, diante das incertezas geradas pela política econômica dos Estados Unidos. “Esse ambiente afeta o papel do dólar como reserva de valor global e contribui para um aumento do fluxo de capitais para mercados emergentes”, disse.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia PF analisa vídeos de imóveis de Vorcaro usados para encontros com autoridades

PF analisa vídeos de imóveis de Vorcaro usados para encontros com autoridades Economia Haddad diz que não há data para deixar o Ministério da Fazenda

Haddad diz que não há data para deixar o Ministério da Fazenda Economia BRB concentra R$ 30 bilhões de tribunais e entra na mira do CNJ

BRB concentra R$ 30 bilhões de tribunais e entra na mira do CNJ Economia Caso Banco Master: Senado quer ouvir Galípolo e diretor da PF

Caso Banco Master: Senado quer ouvir Galípolo e diretor da PF Economia Master e INSS escancaram fragilidades no combate à corrupção, diz Transparência Internacional

Master e INSS escancaram fragilidades no combate à corrupção, diz Transparência Internacional Economia Gasolina puxa inflação e IPCA sobe 0,33% em janeiro