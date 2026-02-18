Ibovespa recua após carnaval e dólar opera em alta nesta quarta-feira

O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira de cinzas (18/2), após o feriado de carnaval. Por volta das 15h30, o índice recuava 0,38%, aos 185.734 pontos, depois de atingir máxima de 187.657 pontos no intradia. No exterior, os principais índices acionários registravam alta. O S&P 500 avançava 0,84%, enquanto o Stoxx 600 subia 1,16%, no mesmo horário.
No mercado de câmbio, o dólar abriu a sessão em queda, abaixo de R$ 5,20, após ter avançado na sexta-feira (13), antes do recesso. Ao longo do dia, porém, a moeda passou a subir. Por volta das 15h30, registrava alta de 0,29%, cotada a R$ 5,24.
No cenário doméstico, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Pleno DTVM), instituições que integravam o grupo do Banco Master.
Segundo o BC, a medida foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da liquidez, além de descumprimento de normas regulatórias e determinações da autoridade monetária.
O conglomerado é classificado como de pequeno porte, enquadrado no segmento S4 da regulação prudencial, com o Banco Pleno como instituição líder. Dados da autoridade monetária indicam que, até setembro de 2025, o grupo detinha 0,04% do ativo total e 0,05% das captações do Sistema Financeiro Nacional, o equivalente a cerca de R$ 7,6 milhões em ativos e R$ 6,4 milhões em recursos captados.
Nos Estados Unidos, os mercados operavam em alta após a divulgação de indicadores econômicos e diante da expectativa pela publicação da ata do Federal Reserve, prevista para as 16h. Ao mesmo tempo, ações de empresas ligadas à inteligência artificial e grandes companhias de tecnologia apresentavam desempenho mais fraco, em meio à cobrança por resultados que justifiquem os investimentos no setor.
