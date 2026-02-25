Dólar opera em queda e chega a R$ 5,12 na tarde desta quarta-feira (25)

O dólar voltou a cair na abertura de mercado desta quarta-feira (25/2), horas após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer um discurso de 1 hora e 47 minutos no Congresso, que abordou assuntos diversos como o tarifaço com outros países e a tensão nuclear com o Irã. Por volta de 12h (horário de Brasília), a moeda norte-americana desvalorizava 0,14% ante o real, sendo negociada a R$ 5,14.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na cotação mínima pela manhã, a divisa chegou a valer R$ 5,12. No exterior, o Índice DXY — que mede a força do dólar ante outras moedas no mundo — recuava próximo de 0,1%.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ontem (24), o presidente dos EUA dirigiu o tradicional “State of the Union” à nação — um discurso anual no Congresso utilizado para apontar as realizações e estratégias do governo para os próximos meses. Nesse pronunciamento em horário nobre, que foi o mais longo da história, Trump voltou a condenar a decisão da Suprema Corte de suspender as tarifas recíprocas anunciadas em abril pelo governo de Washington.

Três juízes — John Roberts, Elena Kagan e Amy Coney Barrett — que votaram contra as tarifas estavam presentes no Congresso durante o discurso do presidente, que também falou sobre a situação na Venezuela e a extração de petróleo no país, após a captura do presidente Nicolás Maduro, em 3 de janeiro. "Nós acabamos de receber da nossa nova amiga e parceira, Venezuela, mais de 80 milhões de barris de petróleo", disse.

Trump ainda subiu o tom contra o regime islâmico no Irã, afirmando que o país estaria em processo de desenvolvimento de mísseis para alcançar bases do EUA na Europa e, posteriormente, o próprio país norte-americano. “Estamos em negociações, eles querem fechar um acordo, mas ainda não ouvimos aquelas palavras secretas: ‘nunca teremos uma arma nuclear’”, afirmou.