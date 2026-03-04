Febrafite elege Rodrigo Spada para presidência do biênio 20206/2028

A Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) reelegeu, nesta quarta-feira (4/3), Rodrigo Spada como presidente no biênio 2026/2028. Auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, Spada vai para o quarto mandato na entidade, que preside desde 2020.
A votação ocorreu em Assembleia Geral Ordinária (AGO) em unidade da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais (AFFEMG), em Santa Cruz Cabrália (BA).
O auditor é reeleito em meio a um período decisivo para a política tributária no país. Em janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar 227/2026, que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), projeto com ampla participação da Febrafite no Congresso.
Em discurso, Spada destacou os desafios do novo momento tributário do país. "Encerramos uma etapa histórica com a regulamentação da governança do IBS. Agora, o desafio é garantir segurança institucional e padronização nacional por meio da Lei Orgânica da Administração Tributária, assegurando estabilidade e eficiência ao novo modelo", declarou.
Spada, que representa uma das vozes mais atuantes do fisco estadual, frisou ainda a atuação por melhorias na carreira dos auditores. “Temos desafios gigantescos pela frente: defender a atratividade das carreiras fiscais, enfrentar a vilanização do serviço público e preparar a administração tributária para as transformações trazidas pela inteligência artificial e garantir a sustentabilidade das nossas entidades”, pontuou.
A assembleia reelegeu ainda o auditor da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) Cleudes Cerqueira de Freitas para a presidência da Febrafite Saúde, iniciativa da entidade em parceria com operadoras de planos de saúde dos fiscos estaduais.
