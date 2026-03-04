Dólar recua nesta quarta-feira após alta de 1,92% na véspera

Dólar é negociado a R$ 5,22 na tarde desta quarta-feira (4/3) - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

O dólar operava em queda no Brasil nesta quarta-feira (4/3), por volta das 14h, quando a moeda norte-americana recuava 0,93%, cotada a R$ 5,22. Na véspera, o pregão encerrou em alta e registrou uma subida de 1,92%, com dólar cotado a R$ 5,269.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Ibovespa, por sua vez, avançava 0,67%, aos 184.415 pontos, no mesmo horário, após ter fechado a sessão anterior com queda de 3,28%, aos 183.104,87 pontos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Boletim Focus reduz projeção da Selic e do dólar para 2026

No cenário internacional, investidores seguem acompanhando a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou que as Forças Armadas dos EUA podem manter as operações pelo tempo necessário.

No mercado internacional de commodities, o petróleo registrou pouca variação, mesmo após novos ataques promovidos por Estados Unidos e Israel contra o Irã. A escalada do conflito interrompeu pelo quinto dia seguido o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o escoamento de petróleo e gás no Oriente Médio.

O contrato do Brent apresentava queda de 0,3%, cotado a US$ 81,13 por barril, também por volta das 14h, no horário de Brasília. Já o West Texas Intermediate, referência nos Estados Unidos, recuava 0,9%, negociado a US$ 73,90. No dia anterior, o WTI havia fechado no nível mais alto desde junho.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Etanol fica menos vantajoso em quase todo o país, indica pesquisa

Etanol fica menos vantajoso em quase todo o país, indica pesquisa Economia Febrafite elege Rodrigo Spada para presidência do biênio 20206/2028

Febrafite elege Rodrigo Spada para presidência do biênio 20206/2028 Economia Gasto público ajuda PIB de 2,3% em 2025

Gasto público ajuda PIB de 2,3% em 2025 Economia Ibovespa amarga queda em meio a conflito no Oriente Médio e dólar dispara

Ibovespa amarga queda em meio a conflito no Oriente Médio e dólar dispara Economia Congresso aprova PL que cria sistema unificado de apoio à exportação

Congresso aprova PL que cria sistema unificado de apoio à exportação Economia O que a China mais compra do Brasil? Veja os 5 principais produtos



