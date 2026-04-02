Pesquisa aponta para crescimento de 12% nas compras de Páscoa no varejo

A pesquisa realizada pela Getnet, fintech líder em soluções de pagamento na América Latina e na Península Ibérica, mostra que as vendas no varejo na Páscoa deste ano devem crescer 12%. O levantamento mostra ainda que pagamentos via Pix aumentarão 33%, apesar dos cartões continuarem sendo a forma de pagamento preferida dos consumidores.
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“Uma das razões desse aumento previsto é o crescimento dos pagamentos com Pix nas maquininhas, seja por QR Code ou por aproximação. O que percebemos é que tanto os consumidores como os empreendedores estão aderindo cada vez mais a essa modalidade, principalmente pela praticidade e segurança que ela oferece, ao disponibilizar o comprovante no momento da compra e facilitar a conciliação das vendas”, analisa Rafael Barbosa, head de estratégia da Getnet Brasil.
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Quanto aos pagamentos com cartões de crédito ou débito, a empresa projetou aumento de 11% em relação ao ano passado. De acordo com Barbosa, apesar do aumento no preço dos chocolates acima da inflação, a data segue muito relevante pelo apelo emocional e tradição familiar.
Gastar, mas economizar
“Os dados mostram um consumidor mais atento ao próprio orçamento, que busca manter tradições como a Páscoa, mas sem comprometer a saúde financeira. A procura por descontos e o uso de meios de pagamento mais controlados refletem esse novo comportamento, mais consciente e planejado”, afirma Marcio Feitoza, CEO da fintech.
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