Pesquisa aponta para crescimento de 12% nas compras de Páscoa no varejo

A pesquisa realizada pela Getnet, fintech líder em soluções de pagamento na América Latina e na Península Ibérica, mostra que as vendas no varejo na Páscoa deste ano devem crescer 12%. O levantamento mostra ainda que pagamentos via Pix aumentarão 33%, apesar dos cartões continuarem sendo a forma de pagamento preferida dos consumidores.

“Uma das razões desse aumento previsto é o crescimento dos pagamentos com Pix nas maquininhas, seja por QR Code ou por aproximação. O que percebemos é que tanto os consumidores como os empreendedores estão aderindo cada vez mais a essa modalidade, principalmente pela praticidade e segurança que ela oferece, ao disponibilizar o comprovante no momento da compra e facilitar a conciliação das vendas”, analisa Rafael Barbosa, head de estratégia da Getnet Brasil.

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Quanto aos pagamentos com cartões de crédito ou débito, a empresa projetou aumento de 11% em relação ao ano passado. De acordo com Barbosa, apesar do aumento no preço dos chocolates acima da inflação, a data segue muito relevante pelo apelo emocional e tradição familiar.

“Cabe destacar que, além dos ovos, o consumo nesse período também inclui viagens e experiências, ampliando as oportunidades para o varejo. Nesse cenário, é estratégico diversificar os meios de pagamento para maximizar as vendas”, conclui Rafael.

Gastar, mas economizar

Já a pesquisa feita pela fintech Meu Tudo mostra que 52% dos brasileiros não planejam os gastos com antecedência, enquanto 45% afirmam que pretendem gastar menos em relação à Páscoa de 2025. Para a empresa, os dados revelam um cenário de consumo mais moderado devido ao contexto econômico.

O primeiro grupo afirmou que a situação atual impacta diretamente nas decisões de compra, levando à redução de gastos durante a data comemorativa. O levantamento ainda mostra que 55% consideraram que os ovos estão mais caros este ano, o que reforça a percepção de perda do poder de compra.

Contudo, o consumidor tem preferência em manter a tradição e por isso, 43% dos compradores investirão em ovos de chocolate e outros doces, mas não descartam economizar. 55% pretendem aproveitar promoções e descontos para realizar as compras de Páscoa deste ano.

A Meu Tudo também percebeu a tendência do aumento do pagamento via Pix e destacou que a modalidade de Pix parcelado começa a ganhar espaço, sendo considerado por 50% dos participantes como uma opção para viabilizar as compras.



“Os dados mostram um consumidor mais atento ao próprio orçamento, que busca manter tradições como a Páscoa, mas sem comprometer a saúde financeira. A procura por descontos e o uso de meios de pagamento mais controlados refletem esse novo comportamento, mais consciente e planejado”, afirma Marcio Feitoza, CEO da fintech.

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