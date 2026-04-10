Ministro da Fazenda se prepara para primeira viagem ao exterior

O ministro embarca na noite de domingo (13/4) para Washington, onde permanece até sexta-feira (17) - (crédito: Washington Costa/MF)

O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, vai estrear no cenário internacional na próxima semana, quando participará do encontro do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial (Bird, na sigla em inglês), em Washington, com foco nas discussões do novo cenário global em meio ao conflito no Oriente Médio.

O encontro anual de primavera, no Hemisfério Norte, acontece entre os dias 13 a 18 da próxima semana, na capital dos Estados Unidos, e reúne os ministros da Fazenda e da Economia e presidentes dos bancos centrais dos 191 países membros do FMI. Durigan e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, estarão nos encontros nos EUA, na semana que vem.



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O ministro embarcará, no domingo à noite (13/4), para Washington, onde ele ficará até sexta-feira (17), quando viajará com destino a Barcelona para integrar a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Espanha. Por enquanto, o ministro não tem nenhuma autoridade do governo dos Estados Unidos na agenda para encontro bilateral, mas os agentes do governo estão em tratativas para conciliar a agenda do ministro com algum de seus pares.

De acordo com fontes da equipe econômica, a agenda do ministro está bastante apertada devido às demandas para encontros com o novo chefe da fazenda nesse novo contexto global. Os países europeus estão preocupados com o conflito no Golfo Pérsico e a mudança do cenário global desde o último encontro do FMI e do Banco Mundial em outubro.

Os Estados Unidos, por exemplo, estão pressionado apoio dos países membros do G20 — grupo das 19 maiores economias desenvolvidas e emergentes do planeta, mais a União Europeia e a União Africana. E, além disso, os países emergentes do do Brics – que foi recentemente ampliado – estão atravessando um momento muito sensível por conta do conflito no Oriente Médio.

Segundo integrantes do governo, Brasil está em um momento importante nesses fóruns e o ministro está sendo bastante solicitado para encontros. Além desses temas, o Brasil também seguira focando na agenda climática e em outras iniciativas como a aliança global do mercado de carbono e de transformação ecológica durante os encontros paralelos ao FMI.

Cronograma

Na chegada na capital norte-americana, Durigan terá encontro com a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e o ministro da Economia da França, Roland Lescure, responsável pelo G7 – grupo das sete economias mais industrializadas – Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, Reino Unido, Itália e Canadá – e do qual o Brasil é convidado neste ano.



O principal tema do encontro será minerais críticos e o Brasil tem ouvido propostas-chaves de diversos países e, de acordo com autoridades brasileiras, o governo está avaliando internamente as propostas dos franceses que estão bastante abertos a ouvir vários países-chaves.



No segundo dia, pela manhã, o ministro participará de um evento da XP Investimentos, sobre Panorama Fiscal, onde ele fará uma apresentação sobre a economia brasileira em um local fora da sede do FMI. Após o evento ele seguirá para a central do evento do Fundo onde terá uma reunião bilateral com o ministro das Finanças dos Países Baixos, Eelco Heinen.

Na parte da tarde, além de reuniões com representantes da cadeira do Brasil junto ao Banco Mundial, e, na sequência, de uma mesa redonda de alto nível sobre dívida soberana global no FMI. Em seguida, Durigan participará de outra reunião com representantes da cadeira do Brasil no junto ao Fundo, e, no fim do dia, por volta das 18h, ele terá um encontro bilateral com o ministro das Finanças da China, Lan Fo’an.

À noite, participará de um jantar oferecido pelo Banco Mundial, que vai debater os impactos do conflito no Oriente Médio na economia global, em um debate mais livre.

No terceiro dia, o ministro terá uma café da manhã de trabalho seguido da reunião dos dos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais do G20. E, por volta das 11h45, Durigan segue para um encontro bilateral com Gilles Roth, ministro das Finanças de Luxemburgo, e participa de reunião ministerial sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) e seu respectivo Fundo de Investimento (TFIF), entre outros compromissos.

Na sexta-feira (17), Durigan participará da plenária do Comitê Financeiro e Monetário do FMI (IMFC) e terá um encontro bilateral com o vice-primeiro ministro e ministro da Economia da Espanha, Carlos Cuerpo. Além disso, têm encontro bilateral de meia hora com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e participam da reunião sobre minerais críticos do G7 antes de partir de Washington rumo à Espanha para se juntar à comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Barcelona.

Na Espanha, o ministro pretende se integrar à comitiva do presidente no Fórum em Defesa da Democracia e da 1ª Reunião da Mobilização Progressiva Global. Na segunda-feira, seguirá para Alemanha, acompanhando a comitiva de Lula em Hannover, onde terá reunião bilateral com Reem Alabali-Radovan, ministra da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento da Alemanha, e com Lars Klingbeil, Ministro das Finanças da Alemanha.

