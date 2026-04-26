Alckmin anuncia crédito de R$ 10 bi na abertura da Agrishow

Em um gesto direcionado a um dos setores mais influentes da economia brasileira, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou, neste domingo (26/4), a criação de uma linha de crédito de R$ 10 bilhões para a compra de máquinas e implementos agrícolas. O anúncio foi feito durante a abertura da 31ª edição da Agrishow, principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto, interior paulista.
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Diante de uma plateia formada por lideranças do agronegócio, Alckmin afirmou que os recursos devem estar disponíveis em breve e terão taxas de juros reduzidas. “A gente imagina que em três semanas estará liberada, são R$ 10 bilhões para financiar trator, implementos, colheitadeiras, enfim, toda a parte de máquinas agrícolas, pela própria Finep”, declarou.
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A iniciativa surge em um momento de tensão entre o governo federal e o setor agropecuário, que tem intensificado críticas à política econômica, especialmente no que se refere ao custo do crédito. Nos últimos anos, eventos como a Agrishow se consolidaram como espaço de forte presença de lideranças políticas bolsonaristas, ampliando o peso político da feira.
Ao lado de Alckmin, o ministro da Agricultura, André de Paula, reforçou que a prioridade da pasta é estruturar um Plano Safra robusto, com condições que ampliem o acesso ao financiamento. Segundo ele, a meta é garantir um volume recorde de recursos, com taxas compatíveis com a realidade do produtor.
O diagnóstico apresentado por representantes do setor, no entanto, aponta para um cenário desafiador. Antes do discurso do vice-presidente, o presidente da Agrishow, João Carlos Marchesan, destacou a pressão crescente sobre os custos de produção e a necessidade de maior previsibilidade. Ele também pediu “atenção ao desenho do próximo Plano Safra”.
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Na mesma linha, o secretário de Agricultura de São Paulo, Geraldo Melo Filho, descreveu um quadro de dificuldades no campo. “Custos pressionados, crédito restrito e juros que inviabilizam é o preço e inadimplência e recuperações judiciais. Essa é a realidade, com margens espremidas e juros quase extorsivos.”
Além da nova linha de crédito, Alckmin sinalizou que o governo pretende avançar na renegociação de dívidas agrícolas, abrangendo tanto produtores inadimplentes quanto aqueles em dia com suas obrigações. Os detalhes da medida, porém, ainda não foram divulgados.
A edição deste ano da Agrishow reúne cerca de 800 expositores, sendo 100 estreantes, mas, pela primeira vez em anos recentes, a organização optou por não divulgar estimativas de volume de negócios. Em 2025, a feira atingiu recorde, com R$ 14,6 bilhões em intenções de vendas (R$ 15,2 bilhões em valores atualizados) e público de 197 mil visitantes.
O evento segue até 1º de maio, em uma fazenda às margens da rodovia Antônio Duarte Nogueira. A expectativa é de grande movimentação não apenas de produtores e empresas, mas também de lideranças políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve comparecer, após passar por um procedimento médico recente para retirada de uma lesão cancerígena na pele.
Por outro lado, nomes cotados para a disputa presidencial devem marcar presença nos próximos dias, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, o ex-governador Romeu Zema e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.
A abertura da feira contou ainda com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) e de autoridades ligadas ao setor.
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