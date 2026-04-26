Alckmin anuncia crédito de R$ 10 bi na abertura da Agrishow

Diante de uma plateia formada por lideranças do agronegócio, Alckmin afirmou que os recursos devem estar disponíveis em breve e terão taxas de juros reduzidas. - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Em um gesto direcionado a um dos setores mais influentes da economia brasileira, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou, neste domingo (26/4), a criação de uma linha de crédito de R$ 10 bilhões para a compra de máquinas e implementos agrícolas. O anúncio foi feito durante a abertura da 31ª edição da Agrishow, principal feira de tecnologia agrícola da América Latina, realizada em Ribeirão Preto, interior paulista.



Diante de uma plateia formada por lideranças do agronegócio, Alckmin afirmou que os recursos devem estar disponíveis em breve e terão taxas de juros reduzidas. “A gente imagina que em três semanas estará liberada, são R$ 10 bilhões para financiar trator, implementos, colheitadeiras, enfim, toda a parte de máquinas agrícolas, pela própria Finep”, declarou.

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A iniciativa surge em um momento de tensão entre o governo federal e o setor agropecuário, que tem intensificado críticas à política econômica, especialmente no que se refere ao custo do crédito. Nos últimos anos, eventos como a Agrishow se consolidaram como espaço de forte presença de lideranças políticas bolsonaristas, ampliando o peso político da feira.

Ao lado de Alckmin, o ministro da Agricultura, André de Paula, reforçou que a prioridade da pasta é estruturar um Plano Safra robusto, com condições que ampliem o acesso ao financiamento. Segundo ele, a meta é garantir um volume recorde de recursos, com taxas compatíveis com a realidade do produtor.

O diagnóstico apresentado por representantes do setor, no entanto, aponta para um cenário desafiador. Antes do discurso do vice-presidente, o presidente da Agrishow, João Carlos Marchesan, destacou a pressão crescente sobre os custos de produção e a necessidade de maior previsibilidade. Ele também pediu “atenção ao desenho do próximo Plano Safra”.

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Na mesma linha, o secretário de Agricultura de São Paulo, Geraldo Melo Filho, descreveu um quadro de dificuldades no campo. “Custos pressionados, crédito restrito e juros que inviabilizam é o preço e inadimplência e recuperações judiciais. Essa é a realidade, com margens espremidas e juros quase extorsivos.”

Além da nova linha de crédito, Alckmin sinalizou que o governo pretende avançar na renegociação de dívidas agrícolas, abrangendo tanto produtores inadimplentes quanto aqueles em dia com suas obrigações. Os detalhes da medida, porém, ainda não foram divulgados.

A edição deste ano da Agrishow reúne cerca de 800 expositores, sendo 100 estreantes, mas, pela primeira vez em anos recentes, a organização optou por não divulgar estimativas de volume de negócios. Em 2025, a feira atingiu recorde, com R$ 14,6 bilhões em intenções de vendas (R$ 15,2 bilhões em valores atualizados) e público de 197 mil visitantes.

O evento segue até 1º de maio, em uma fazenda às margens da rodovia Antônio Duarte Nogueira. A expectativa é de grande movimentação não apenas de produtores e empresas, mas também de lideranças políticas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve comparecer, após passar por um procedimento médico recente para retirada de uma lesão cancerígena na pele.

Por outro lado, nomes cotados para a disputa presidencial devem marcar presença nos próximos dias, entre eles o senador Flávio Bolsonaro, o ex-governador Romeu Zema e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

A abertura da feira contou ainda com a presença do deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) e de autoridades ligadas ao setor.