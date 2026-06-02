Itapema vs. Balneário: a disputa pelo metro quadrado mais caro do país

Novos empreendimentos e a expansão da orla, com torres de alto padrão, impulsionam a valorização imobiliária em Itapema - (crédito: Divulgação/Edify One)

Itapema, no litoral norte de Santa Catarina, tem o metro quadrado residencial mais caro do Brasil. O relatório de maio do Índice FipeZAP de Venda Residencial aponta que o preço médio na cidade atingiu R$ 15.226/m², superando Balneário Camboriú, que registrou R$ 15.215/m².

A diferença de R$ 11 por metro quadrado marca uma virada simbólica no mercado imobiliário. Por anos, Balneário Camboriú foi a principal referência nacional em imóveis de alto padrão.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

O resultado confirma um movimento observado pelo mercado. Enquanto Balneário Camboriú atingiu um estágio mais maduro de ocupação, Itapema vive uma curva ascendente de valorização, combinando novos empreendimentos, obras de infraestrutura e investimentos turísticos.

No acumulado de 12 meses, a alta no preço dos imóveis em Itapema foi de 6,35%, contra 2,94% em Balneário Camboriú. No ano, a valorização é de 2,46% para Itapema e 1,50% para a cidade vizinha.

Para Luiz Feitosa, sócio do Edify, a ultrapassagem era uma consequência natural da dinâmica local. “Balneário Camboriú chegou a um estágio de maturidade muito alto. Itapema ainda está em uma curva ascendente. A cidade tem áreas em desenvolvimento, projetos estruturantes e uma demanda crescente de investidores”, afirma Feitosa.

Fatores da valorização

A ascensão de Itapema é explicada por sua localização estratégica na BR-101 e pela proximidade com Balneário Camboriú, Itajaí e aeroportos. A expansão da Meia Praia, principal eixo de valorização, também contribui para o cenário.

O alargamento da orla da Meia Praia é visto como uma das obras de maior impacto, com potencial para ampliar a faixa de areia, reorganizar o uso da praia e elevar a atratividade da região.

Novos equipamentos turísticos, como a roda-gigante de Itapema, e projetos de lazer, gastronomia e turismo náutico fortalecem a demanda por imóveis. “Itapema deixou de ser apenas uma alternativa a Balneário Camboriú. A cidade passou a ter uma lógica própria de valorização”, avalia Feitosa.

Um exemplo do novo ciclo é o empreendimento "Edify One", em construção na frente-mar. Com 45 pavimentos e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 650 milhões, o projeto possui unidades de 264 m² a 966 m², com valores que chegam a R$ 54 milhões. A NR Sports, empresa de Neymar Pai, é uma das sócias.

“A NR Sports, de Neymar Pai, entrou nesse mercado porque enxergou uma cidade com liquidez, valorização e potencial de longo prazo. É uma leitura estratégica de um destino que ainda tem espaço para crescer”, destaca o executivo.

O Índice FipeZAP monitora os preços de imóveis em 56 cidades brasileiras. Em maio, o preço médio nacional foi de R$ 9.809/m², valor aproximadamente 55% inferior ao registrado em Itapema.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.