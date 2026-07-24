Calendário de restituição 2026: veja as datas dos próximos lotes

Receita abre consulta ao 3º lote de restituição nesta sexta; veja o que fazer - (crédito: EBC)

A Receita Federal disponibilizou a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2026. O pagamento para os contribuintes contemplados nesta etapa está programado para o final do mês, seguindo o cronograma oficial. Milhões de pessoas aguardam para saber se receberão os valores agora ou se precisarão esperar pelas próximas datas.

Verificar se a sua restituição está liberada é um processo simples e pode ser feito de forma totalmente digital. A consulta informa não apenas se você está no lote atual, mas também o valor a ser recebido e a conta bancária indicada para o crédito. O pagamento é realizado diretamente na conta informada na declaração ou via Pix, caso a chave CPF tenha sido selecionada.

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Como consultar a restituição do Imposto de Renda

Existem duas formas principais para realizar a consulta. A mais rápida é pelo site da Receita Federal. Basta acessar a página "Meu Imposto de Renda" e, na seção "Consultar a Restituição", informar seu CPF, data de nascimento e o ano de 2026. Outra opção prática é usar o aplicativo "Meu Imposto de Renda", disponível para smartphones e tablets. Por lá, o acesso é direto e permite verificar o status da declaração.

Calendário completo da restituição 2026

Para 2026, a Receita Federal reduziu o calendário de pagamentos para quatro lotes regulares, uma mudança importante em relação a anos anteriores. Os chamados "superlotes" de maio e junho concentraram cerca de 80% do total de pagamentos. Além dos lotes regulares, que se encerram em agosto, podem ser liberados lotes residuais para quem caiu na malha fina e regularizou a situação. Confira as datas oficiais:

Primeiro lote: 29 de maio

Segundo lote: 30 de junho

Terceiro lote: 31 de julho

Quarto lote: 31 de agosto

Quem recebe primeiro?

A ordem de pagamento segue critérios de prioridade estabelecidos por lei. A Receita Federal organiza os pagamentos da seguinte forma: primeiro, idosos acima de 80 anos; depois, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Em seguida, vêm os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix. Neste ano, foi incluído um grupo prioritário para moradores de municípios em estado de calamidade no Rio Grande do Sul.

Se o seu nome não aparecer na consulta, significa que sua declaração ainda está sendo processada ou caiu na malha fina. Nesse caso, é importante acessar o portal e-CAC para verificar se existem pendências a serem corrigidas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.