Fazenda divulga cancelamento de 5 milhões de contas em bets

Entrevista sobre bets do ministro Dario Durigan na portaria do Ministério da Fazenda - (crédito: reprodução/redes sociais)

A nova edição do programa Desenrola Brasil fez com que mais de 5 milhões de pessoas tivessem suas contas bloqueadas nas casas de apostas on-line, de acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Em entrevista a jornalistas, na tarde desta quinta-feira (13/8), o ministro contou que essa atualização ocorre em razão dos números do novo programa de renegociação de dívidas, lançado em maio deste ano e que foi prorrogado até o próximo dia 31.

De acordo com Durigan, o Desenrola 2.0 alcançou mais de 800 mil pessoas com contas ativas nas bets até o momento, e, somados aos 1,2 milhão de pessoas que haviam sido autoexcluídas, o total de CPFs impedidos de apostarem nessas casas de jogos on-line chega a 2 milhões. Além disso, estão no cadastro do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) mais de 3 milhões de pessoas que também foram impedidos de continuarem jogando nas bets. Logo, o número de contas excluídas chega a mais de 5 milhões.

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“Com isso, chegamos a um total de mais de 5 milhões de pessoas impedidas, obstaculizadas, excluídas do jogo no Brasil nesse compromisso de ir tratando as bets como cigarro em desincentivo ao jogo no país", disse Durigan, aos jornalistas.

O ministro também contou que há 85 processos com os principais documentos abertos para consulta do público, totalizando mais de 500 documentos e mais de 2 mil páginas. “Agora, para todas as empresas que pediram autorização, isso fica público, cumprindo com esse compromisso de transparência ativa para todos consultarem”, afirmou.

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Nesta quinta-feira, o Banco do Brasil informou que já negociou R$ 31 bilhões em dívidas no âmbito do novo Desenrola. O valor considera as quatro frentes do programa, "além das renegociações realizadas pelo próprio BB com os demais clientes e das atualizações implementadas no crédito consignado para públicos específicos".



